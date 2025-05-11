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"مدن" تعلن بيع جميع وحدات مشروع "نوايف فيلج" الجديد خلال الساعات الأولى من إطلاقه
(MENAFN- Weber Shandwick) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 9 مايو 2025: أعلنت "مدن"، الشركة القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن بيع جميع وحدات مشروع "نوايف فيلج" خلال الساعات الأولى من طرحه للبيع، وذلك بقيمة إجمالية بلغت حوالي 2 مليار درهم. ويعد "نوايف فيلج" أول مجتمع سكني لوحدات الـ "تاون هاوس" الفاخرة في جزيرة الحديريات بأبوظبي، والذي يشكل إضافة متميزة ضمن المجتمع السكني الفاخر "نوايف".
ويحتضن مشروع "نوايف فيلج" 378 وحدة سكنية من وحدات "تاون هاوس" من ثلاث إلى خمس غرف نوم. ويعكس الإقبال الكبير على المشروع الطلب المتزايد على مثل هذه المشاريع العقارية الراقية في أبوظبي، بالتزامن مع تنامي مكانة جزيرة الحديريات كوجهة سكنية وسياحية استثنائية في إمارة أبوظبي.
وبهذه المناسبة قال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة: "تحرص ’مُدن‘ انطلاقاً من رؤيتها الرامية إلى تطوير مجتمعات عصرية نابضة بالحياة في مختلف أنحاء أبوظبي، في المساهمة بترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أهم وجهات السكن والعمل والاستثمار في العالم. ويبقى التركيز موجهاً نحو توفير فرص التملك العقاري التي تستقطب الراغبين بتملك وحدات سكنية تم تطويرها وفق أعلى معايير البناء والتخطيط العمراني والمعماري."
وبدوره، قال إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة مدن العقارية: "يمثل النجاح الكبير الذي حققه مشروع ’نوايف فيلج‘ دليلاً على سجل ’مدن‘ الحافل بالإنجازات والتزامها الراسخ بتطوير مشاريع استثنائية تلبي الطلب المتنامي على وحدات الـ ’تاون هاوس‘ في إمارة أبوظبي. وستواصل ’مدن‘ إطلاق مشاريع مميزة تلبي تطلعات الباحثين عن أسلوب حياة استثنائي ينسجم مع أعلى معايير التميز العالمية."
لتسجيل الاهتمام بالمراحل التالية من المشروع، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني التالي أو الاتصال بـ "مدن" على الرقم المجاني 800 MODON.
الجدير بالذكر أن المجتمع السكني الجديد "نوايف فيلج" يمثل جزءاً رئيسياً من المخطط التطويري الأوسع لمشروع "نوايف"، مشروع التملك الحر الذي يتم تشييده على تلة مرتفعة من صنع الإنسان، ليوفّر تجربة معيشية لا تضاهى بكل المعايير، وفي موقع حيوي في قلب جزيرة الحديريات التي تعتبر من أكثر الوجهات السكنية تميزاً وجذباً للاهتمام في إمارة أبوظبي.
ويحتضن مشروع "نوايف فيلج" 378 وحدة سكنية من وحدات "تاون هاوس" من ثلاث إلى خمس غرف نوم. ويعكس الإقبال الكبير على المشروع الطلب المتزايد على مثل هذه المشاريع العقارية الراقية في أبوظبي، بالتزامن مع تنامي مكانة جزيرة الحديريات كوجهة سكنية وسياحية استثنائية في إمارة أبوظبي.
وبهذه المناسبة قال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة: "تحرص ’مُدن‘ انطلاقاً من رؤيتها الرامية إلى تطوير مجتمعات عصرية نابضة بالحياة في مختلف أنحاء أبوظبي، في المساهمة بترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أهم وجهات السكن والعمل والاستثمار في العالم. ويبقى التركيز موجهاً نحو توفير فرص التملك العقاري التي تستقطب الراغبين بتملك وحدات سكنية تم تطويرها وفق أعلى معايير البناء والتخطيط العمراني والمعماري."
وبدوره، قال إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة مدن العقارية: "يمثل النجاح الكبير الذي حققه مشروع ’نوايف فيلج‘ دليلاً على سجل ’مدن‘ الحافل بالإنجازات والتزامها الراسخ بتطوير مشاريع استثنائية تلبي الطلب المتنامي على وحدات الـ ’تاون هاوس‘ في إمارة أبوظبي. وستواصل ’مدن‘ إطلاق مشاريع مميزة تلبي تطلعات الباحثين عن أسلوب حياة استثنائي ينسجم مع أعلى معايير التميز العالمية."
لتسجيل الاهتمام بالمراحل التالية من المشروع، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني التالي أو الاتصال بـ "مدن" على الرقم المجاني 800 MODON.
الجدير بالذكر أن المجتمع السكني الجديد "نوايف فيلج" يمثل جزءاً رئيسياً من المخطط التطويري الأوسع لمشروع "نوايف"، مشروع التملك الحر الذي يتم تشييده على تلة مرتفعة من صنع الإنسان، ليوفّر تجربة معيشية لا تضاهى بكل المعايير، وفي موقع حيوي في قلب جزيرة الحديريات التي تعتبر من أكثر الوجهات السكنية تميزاً وجذباً للاهتمام في إمارة أبوظبي.
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