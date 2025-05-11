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بلومبيرغ : ترامب يهمّش مجلس الأمن القومي

بلومبيرغ : ترامب يهمّش مجلس الأمن القومي

2025-05-11 03:08:17
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتبرت وكالة "بلومبيرغ" أن الرئيس دونالد ترامب يهمّش مجلس الأمن القومي حيث قلص عدد موظفيه ونفوذه، ومنح وزير الخارجية ماركو روبيو مزيدا من الصلاحيات على حسابه.
وأضافت الوكالة: "همّش ترامب مجلس الأمن القومي، وهو هيئة لطالما كان قائدها وكبار موظفيها أصواتًا بارزة في تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية".


ويشير حلفاء ترامب إلى أن مجلس الأمن القومي "كان يستحق تقليص حجمه منذ فترة طويلة" لأنه في عهد الرؤساء السابقين تم الاعتماد عليه بشكل كبير في تشكيل السياسة.


وفي وقت سابق، أعلن ترامب إقالة مستشار الأمن القومي مايك والتز، الشخصية الرئيسية في فضيحة تسريب معلومات سرية عبر تطبيق سيغنال.


لاحقًا، أعلن الرئيس الأمريكي أنه سيرشّح والتز لمنصب الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. وستُسند مهام مستشار الأمن القومي مؤقتًا إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي سيحتفظ بمنصبه في وزارة الخارجية.


وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير سابق أن قرار الرئيس دونالد ترامب بإقالة مستشاره للأمن القومي مايك والتز كان نتيجة لتراكم زلاته وعثراته ما سبب الإحباط لدى رئيس البلاد تجاهه.

RT

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