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انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات في لبنان

انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات في لبنان

2025-05-11 03:08:16
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انطلقت في لبنان، صباح اليوم الأحد، المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية، في محافظتي لبنان الشمالي وعكار، في أجواء تنافسية يختلط فيها العاملان السياسي والعائلي، مثلما حصل في الجولة الأولى الأحد الماضي في جبل لبنان.
وتتميز الانتخابات بمعارك ذات طابع سياسي في عدد من البلدات الكبرى والصغرى، لتقدير أحجام الأحزاب للبناء عليها في التحضير للاستحقاق النيابي في أيار العام المقبل.
وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال زيارته غرفة عمليات قوى الأمن الداخلي لمواكبة الانتخابات، "أن ما يجري اليوم هو رسالة إلى الخارج والداخل بأنّ الدولة اللبنانية عادت إلى السكّة الصحيحة".
وشدد عون على أن "الانتخابات البلدية والاختيارية هي استحقاق إنمائي وليست سياسيًا".
ودعا اللبنانيون في الشمال إلى التصويت بكثافة، قائلاً: "نتمنى من أهلنا في الشمال أن يُصوّتوا بشكل أكبر، وأن يُصوّتوا للمشروع وليس للشخص"، مثنيًا على أداء القوى الأمنية خلال هذا اليوم الانتخابي.
بترا


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