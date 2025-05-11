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انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات في لبنان
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انطلقت في لبنان، صباح اليوم الأحد، المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية، في محافظتي لبنان الشمالي وعكار، في أجواء تنافسية يختلط فيها العاملان السياسي والعائلي، مثلما حصل في الجولة الأولى الأحد الماضي في جبل لبنان.
وتتميز الانتخابات بمعارك ذات طابع سياسي في عدد من البلدات الكبرى والصغرى، لتقدير أحجام الأحزاب للبناء عليها في التحضير للاستحقاق النيابي في أيار العام المقبل.
وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال زيارته غرفة عمليات قوى الأمن الداخلي لمواكبة الانتخابات، "أن ما يجري اليوم هو رسالة إلى الخارج والداخل بأنّ الدولة اللبنانية عادت إلى السكّة الصحيحة".
وشدد عون على أن "الانتخابات البلدية والاختيارية هي استحقاق إنمائي وليست سياسيًا".
ودعا اللبنانيون في الشمال إلى التصويت بكثافة، قائلاً: "نتمنى من أهلنا في الشمال أن يُصوّتوا بشكل أكبر، وأن يُصوّتوا للمشروع وليس للشخص"، مثنيًا على أداء القوى الأمنية خلال هذا اليوم الانتخابي.
بترا
وتتميز الانتخابات بمعارك ذات طابع سياسي في عدد من البلدات الكبرى والصغرى، لتقدير أحجام الأحزاب للبناء عليها في التحضير للاستحقاق النيابي في أيار العام المقبل.
وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال زيارته غرفة عمليات قوى الأمن الداخلي لمواكبة الانتخابات، "أن ما يجري اليوم هو رسالة إلى الخارج والداخل بأنّ الدولة اللبنانية عادت إلى السكّة الصحيحة".
وشدد عون على أن "الانتخابات البلدية والاختيارية هي استحقاق إنمائي وليست سياسيًا".
ودعا اللبنانيون في الشمال إلى التصويت بكثافة، قائلاً: "نتمنى من أهلنا في الشمال أن يُصوّتوا بشكل أكبر، وأن يُصوّتوا للمشروع وليس للشخص"، مثنيًا على أداء القوى الأمنية خلال هذا اليوم الانتخابي.
بترا
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