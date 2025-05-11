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عاجل أفعى حول رقبة شاب نائم بالكرك .. لحظات رعب تنتهي بسلام - صورة

عاجل أفعى حول رقبة شاب نائم بالكرك .. لحظات رعب تنتهي بسلام - صورة

2025-05-11 03:08:15
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهد أحد المنازل في محافظة الكرك حادثة مروعة فجر اليوم، بعدما استيقظ شقيق المواطن ثائر الحمايدة، البالغ من العمر 21 عامًا، ليجد أفعى ملتفة حول رقبته أثناء نومه.
وأكد شقيقه لموقع "الوكيل الإخباري" أن الشاب استفاق فزعًا بعد شعوره بجسم غريب يضغط على عنقه، ليتبين لاحقًا أنها أفعى تسللت إلى غرفته دون أن يشعر بها.
وسارعت العائلة إلى التعامل مع الموقف، حيث تم قتل الأفعى فورًا وإنقاذ الشاب دون أن يتعرض لأي أذى جسدي.
وتبين فيما بعد أن الأفعى التي داهمت المنزل هي "أفعى الزيتون"، وهي غير سامة ولا تشكل خطرًا على الإنسان، لكنها تسببت في حالة من الذعر داخل المنزل.

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