عاجل أفعى حول رقبة شاب نائم بالكرك .. لحظات رعب تنتهي بسلام - صورة

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عاجل أفعى حول رقبة شاب نائم بالكرك .. لحظات رعب تنتهي بسلام - صورة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهد أحد المنازل في محافظة الكرك حادثة مروعة فجر اليوم، بعدما استيقظ شقيق المواطن ثائر الحمايدة، البالغ من العمر 21 عامًا، ليجد أفعى ملتفة حول رقبته أثناء نومه.
وأكد شقيقه لموقع "الوكيل الإخباري" أن الشاب استفاق فزعًا بعد شعوره بجسم غريب يضغط على عنقه، ليتبين لاحقًا أنها أفعى تسللت إلى غرفته دون أن يشعر بها.
وسارعت العائلة إلى التعامل مع الموقف، حيث تم قتل الأفعى فورًا وإنقاذ الشاب دون أن يتعرض لأي أذى جسدي.
وتبين فيما بعد أن الأفعى التي داهمت المنزل هي "أفعى الزيتون"، وهي غير سامة ولا تشكل خطرًا على الإنسان، لكنها تسببت في حالة من الذعر داخل المنزل.
وأكد شقيقه لموقع "الوكيل الإخباري" أن الشاب استفاق فزعًا بعد شعوره بجسم غريب يضغط على عنقه، ليتبين لاحقًا أنها أفعى تسللت إلى غرفته دون أن يشعر بها.
وسارعت العائلة إلى التعامل مع الموقف، حيث تم قتل الأفعى فورًا وإنقاذ الشاب دون أن يتعرض لأي أذى جسدي.
وتبين فيما بعد أن الأفعى التي داهمت المنزل هي "أفعى الزيتون"، وهي غير سامة ولا تشكل خطرًا على الإنسان، لكنها تسببت في حالة من الذعر داخل المنزل.
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