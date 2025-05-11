رئيس الوزراء في إربد

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رئيس الوزراء في إربد
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بدأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأحد، زيارة إلى لواء الكورة في محافظة إربد.
وتأتي زيارة رئيس الوزراء ضمن جولاته التفقدية الميدانية الدورية.
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