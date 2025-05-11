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تقنيات أسترالية وأيادٍ أردنية تُحدث ثورة زراعية في الجنوب

تقنيات أسترالية وأيادٍ أردنية تُحدث ثورة زراعية في الجنوب

2025-05-11 03:08:13
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اطّلع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، يرافقه أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، ومدير عام شركة مياه العقبة المهندس وائل الدويري، وعدد من مسؤولي قطاع المياه، خلال جولة نهاية الأسبوع الماضي، شملت عددًا من مواقع الحصاد المائي في البادية الجنوبية والجنوبية الشرقية وتجارب الزراعة الحديثة، على التقنيات الحديثة للري والموفرة للمياه بنسبة كبيرة، خاصة في جنوب المملكة، بهدف الاطلاع عن كثب على نتائج التجارب البحثية التي قامت بها سلطة وادي الأردن بالشراكة مع القطاع الخاص الزراعي الأردني، وبالشراكة مع الجانب الأسترالي.
واطّلع الوزير في بداية الجولة على عدد من الحفائر التي حصدت كميات كبيرة من المياه في مناطق الأبيض / محافظة الكرك، حيث بلغت كميات المياه التي خزنتها حفيرة الأبيض نحو 2.5 مليون متر مكعب، داعيًا المواطنين في جميع مناطق المملكة إلى أخذ الحيطة والحذر، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف، وعدم الاقتراب من هذه المواقع المائية الخطرة، وعدم الاستهانة بهذه التحذيرات، خصوصًا مع انخفاض مناسيب بعض الحفائر الصحراوية والسدود، كون تربتها طينية وتشكل خطورة بالغة على سلامتهم.
وجال الوزير ومرافقوه على عدد من المزارع الريادية في مناطق حوض الديسي ورم، واستخدامها في العقبة للزراعة داخل المنشآت السياحية، واستمع من المعنيين إلى نتائج البحوث والتجارب التي أجرتها سلطة وادي الأردن من خلال خبرات أسترالية على خفض كميات مياه الري في الزراعات المختلفة، حيث استمع إلى شرح مفصل من الخبراء في المواقع المختلفة عن التجارب التي أُجريت على الزراعات المختلفة من قبل مديرة المزرعة سجال المجالي، وخاصة (الهيموسويل)، باستخدام الري بطرق مبتكرة محلية، وما تحتويه من تقنيات حديثة في الري والزراعة، وتحسين نوعية التربة، وتقليل نسبة ملوحة التربة، وخفض كميات مياه الري، ورفع كفاءة إنتاجية المتر المكعب من المياه، ومشاهدة أفضل الوسائل لمكافحة الجفاف والحد من التبخر، ومكافحة آثار التغير المناخي، وتوفير الوقت والجهد، والحصول على منتوجات زراعية وطنية مميزة، ويساهم في الحد من الآفات والحشرات الزراعية والمنزلية.
وتُعد هذه التجربة، التي بدأت بتنفيذها سلطة وادي الأردن منذ نحو عام في ثلاثة مواقع في منطقة رم والضليل ووادي الأردن، وتقوم على اعتماد تقنيات حديثة لتخمير المواد العضوية الحيوانية سواء أكانت نباتية أم حيوانية، من أفضل التجارب المتقدمة التي تُطبق في الزراعات الحديثة المتقدمة، حيث تعمل على الحد من الآثار السلبية على البيئة، وتحد من الحشرات والآفات المختلفة، وتقوم على تخمير السماد العضوي لمدة 6 شهور بطرق محافظة على البيئة وبسيطة الكلفة بعد خلطها بمواد عضوية، مما يمنع ارتفاع درجات الحرارة داخل بيئة التخمير، ويحافظ على العناصر الغذائية المفيدة والمواد العضوية من خلال إضافة مجموعة من الكائنات الحية المختصة، وإيجاد بيئة متوازنة بكتيرية حيوية داخل التربة، وتمنع استيطان الأمراض النباتية والممرضات تحت شرحات بلاستيكية، إضافة إلى عدم توفير بيئة لتكاثر الذباب ومنع نموه والحشرات المختلفة.
وأشاد الوزير خلال الجولة بالجهود المبذولة بالشراكة مع القطاع الزراعي الخاص الأردني في سبيل تطوير الزراعة المستدامة الموفرة للمياه، حيث شهد مع الجميع عن كثب نتائج هذه الزراعات المختلفة، خاصة زراعة القمح المطورة التي تُعد من الزراعات المتقدمة، حيث تم استخدام المواد العضوية المخمرة التي تُحسّن من نوعية التربة بشكل كبير وواضح، مع بذور القمح التي تم حصادها عدة مرات دون حراثة الأرض أو نثر بذور أخرى، وكذلك الغزارة في الإنتاج، حيث إن كل حبة تنتج عدة سنابل غزيرة الإنتاج، إضافة إلى استهلاكها بما لا يتجاوز 30% فقط من كمية مياه الري المستخدمة في المحاصيل العادية، وكذلك في زراعة الخضروات والفواكه المختلفة، والنتائج المبهرة المتحققة، حيث أشاد الجميع خلال الزيارة على مختلف المزروعات والتقنيات الحديثة بالتجارب البحثية التي تم تطبيقها وتطويرها بخبرات أردنية محلية للاستفادة من كفاءة الري وتقليل كميات الري إلى نسب كبيرة، والحصول على إنتاج عالٍ.
وأكد الوزير على ضرورة البناء على نتائج هذه التجارب الحديثة ونجاحها في سبيل تحقيق التنمية الزراعية الوطنية المستدامة، واستخدام كميات مياه ري لا تزيد عن 30% من الكميات المستخدمة في المحاصيل المشابهة التي لا تستخدم السماد العضوي المنتج، وتعميمها خاصة على الزراعات الوطنية الأردنية، في سبيل تحقيق أهداف وخطط قطاع المياه الاستراتيجية في خفض كميات المياه ورفع الإنتاج الزراعي بمواصفات متميزة.
وأوضح أمين عام سلطة وادي الأردن أن السلطة تقوم بالتنسيق الكامل والمتابعة مع المزارعين، بالتعاون مع وزارة الزراعة، للتأكد من تحقيق الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه، خاصة وأن الأردن يواجه تحديات مائية تتمثل بنقص كميات المياه المتاحة، وأهمية اختيار المزروعات المناسبة للبيئة المحلية بما يُحسن من الأداء الزراعي ويحافظ على البيئة، منوهًا إلى أنه يجري حاليًا التنسيق مع سلطة المياه للإفادة من المخلفات الحيوانية والناتجة عن معالجة المياه لإجراء وتقييم التجارب في سبيل الاستفادة منها في زراعات الأعلاف وغيرها.

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