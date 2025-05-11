غزّة ليست فُتاتاً على مائدة ترامب

MENAFN - Amman Net) لنحاول أن نضع المشهد كاملا قدر المستطاع؛ تذوي أجساد أهالي غزّة أو تنصهر من القصف الصاروخي من فعلٍ مخطّط له ومتعمّد في حرب الإبادة والتجويع الصهيونية، ثم يطل علينا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنه وجد طريقة لإيصال الغذاء إلى داخل القطاع، وكأنه إنسان بريء فيما هو المشارك في إبادة رجال غزّة وأطفالها، وفي إحكام الحصار الإسرائيلي عليه.

وتكتمل المسرحية التراجيدية السوداء فيما يهيئ ترامب نفسه لجولة خليجية، عمادها عقد استثماراتٍ بتمويل حكومات الخليج وأثريائه، فما يهمّه مراكمة الأرباح له ولشركائه وأصدقائه، ونهب أموال العرب، وبخاصة السعودية، فممنوع على العرب انتشال غزّة من الدمار والجوع، لكنه يرحب بالاستثمارات في غزّة إذا كانت تصبّ في رؤيته "بتنظيفها من الركام وتطهيرها من أهلها" لبناء ناطحات السحاب والمنتجعات، فغزّة مصدر إثراء، والعائق الوحيد أهلها.

انعدام كامل للأخلاق ينسجم مع حرب إبادة وتقطيع أوصال شباب غزة وحرق أطفالها، لكن ما يقهر، وأقول ذلك ليس من قبيل المفاجأة، أننا نحن نعرف الحقيقة، هو الاستسلام العربي الكامل، وهذا ليس اكتشافاً. ولكن لا بد من تكرار وصف المشهد، فبدون الاستسلام العربي والتواطؤ لم تكن إسرائيل لتستطيع أن تستمر وأن تتفاخر بتفنّنها بوسائل الإجرام والتنكيل بالشعب الفلسطيني أمام عالم يعبد القوة والمال.

لها حركة حماس ما لها وعليها ما عليها، والشعب الفلسطيني وحده الذي يحقّ له مساءلتها على الدخول في معركةٍ غير محسوبة النتائج. طبعا الحرب التدميرية ليست نتيجة "مغامرة حماس فحسب"، لا بل بالأساس هي نتيجة تخاذل وتواطؤ لاأخلاقيين من النظام العربي المهترئ والمشين، فكل المسؤولية تقع على المقاوم، فيما يتعالى صوت المستسلم، وينظّر ويدّعي الحكمة والأخلاق، وحتى إنقاذ الشعب الفلسطيني من نفسه.

الجديد حالياً أن الصفقات الكبرى اقتربت، وسيل الأموال لن ينجد أهل غزّة وفلسطين، وإنما يفتح شهية تجّار الحروب وإبادة الشر، فكل جهة سوف تستفيد من هذه الصفقات الكبرى التي ستساهم في إفقار الشعوب وتعزز الهيمنة الإسرائيلية الكاملة على المنطقة، هي "أموال الدم"، ولا وصف آخر لها. أجل، ذلك كله، وليرضى سيد البيت الأبيض، الذي يتباهى باحتقاره الإنسانية جمعاء، يجري قمع الشعوب وكبت حرية التعبير، فالحديث عن مقاومة فلسطينية، ونحن نقصد كل أشكال المقاومة مثل مواجهة التطبيع وحركات المقاطعة ودعوات سحب الاستثمارات من إسرائيل، قريباً ستصبح غير قانونية ويخضع النشطاء والصحافيون والحقوقيون للتهديدات والملاحقة. وهنا أخصّ الأردن، فلولا ابتزاز دولة خليجية عربية دخلت في المعاهدات الإبراهيمية، التي تبشر بحقبة إسرائيل، لكان الوضع أهون. وهذا ليس تبريراً للإجراءات التي طاولت، أخيراً أنواع النشاطات المتضامنة مع فلسطين، لن أستغرب. لكن، وآمل ألا يحدُث ذلك، أن يقوم الأردن بتجريم فكرة المقاومة المسلحة وفصائل المقاومة الفلسطينية، تحت ضغط الخوف من قطع المساعدات الأميركية، وأرجو أن تنجح شخصياتٌ وطنيةٌ وازنة في إقناع أصحاب القرار بأن في ذلك خطرا على الأردن نفسه.



ما يحدث حالياً، في ما يتعلق بحقوق الفلسطينيين، أن ترامب ومشاريعه لا تختلف كثيرا عن مشاريع رأسمالية حتى في أميركا نفسها

للإنصاف، إن دولا عربية سبقته وتتفاخر بدورها بمحاولة إخضاع كل بلد عربي يفتقد إلى الثروات، لفرض الصمت، فدول معينة، لكن مؤثرة للأسف، لا تمنع المسيرات فحسب بل تفرض قيماً جديدة تجعل من المشروع الكولنيالي الاستيطاني العنصري مشروعا حضاريا يروض "الهمجيين"، وتقمع أي أحد يفكر أو يدعم أو يمارس المقاومة "السلمية والثقافية والقانونية"، ولن أقول "المسلحة" فهذا في نظرهم إمعان في الإرهاب، فحرب الإبادة ضرورة حضارية، أما المقاومة المسلحة الفلسطينية فإمعان في "التوحش".

لا أريد الخوض هنا في نقد تجربة حركة حماس، لأن تقييم المقاومة الفلسطينية لا يمكن أن يخضع لمفاهيم السياسة الأميركية أو الإسرائيلية، فمهمّة الاستعمار المباشر أو غير المباشر منع المقاومة وتجريمها، فالمقاومة حق والنقد المشروع لا يتحدى مشروعية المقاومة، بل يراجع دورها وأخطاءها وممكن القول خطاياها، لكن هذا ليس ما يجري من شيطنة للمقاومة، يهدف إلى فك الارتباط السياسي والقومي بقضية فلسطين.

ما يجري الآن، من خلال حملات ممنهجة وبعض وسائل الإعلام العربية، قطع الصلة بالقضية الفلسطينية وترويج "سلام" مزيف كغطاء لإتاحة الوقت لإسرائيل للقضاء على الفلسطينيين ويمنحها وأميركا ومن يقبل بالعمل معهما فرصة تصفية القضية الفلسطينية، فالفلسطيني يصبح حالياً العدو، أو على الأقل الكائن المزعج الذي يمنع الفرح ويعيق الازدهار وحرية الفنون والتمتع بالحياة في بلاد العرب أوطاني، فليس مصادفةً أن لا يجرؤ الفنانون العرب على قول كلمة حق عن فلسطين أو تأييد شعبها، خوفا من محاربتهم، فمن يرعَ المهرجان يتحكّم بالسوق والفرص، فيما يعلن نجوم في "هوليوود" تضامنهم مع فلسطين، فالقمع وصل إلى كل نواحي الحياة، والحكام ينتظرون ترامب بخوف لدى بعضهم وبانبهار لدى بعضهم الآخر، هو رئيس لا يقدر ويزدري الثقاقة والفنون في بلده ويعمل على تطويع كل شيء في العالم لأهوائه، فدم الفلسطيني لديهم رخيص، بل الأهم هو الخلاص من عبء القضية الفلسطينية، وكأن إسرائيل الصديق والفلسطيني هو العدو، فلماذا قد يهتم ترامب بمستقبل الفلسطينيين إذا تخلى حكام عرب عنهم وعن شعوبهم؟ ولا ندري لربما يتسابق بعضهم للمشاركة على وقع إغراء الاستثمار على أشلاء الغزّيين.

لنتذكّر أن الترسانة العسكرية الصهيونية لم تتمكّن من هزيمة هوية أصحاب الأرض الأصليين، وأن فلسطين أصبحت رمزاً عالمياً للحرية

ما يحدث حالياً، في ما يتعلق بحقوق الفلسطينيين، أن ترامب ومشاريعه لا تختلف كثيرا عن مشاريع رأسمالية حتى في أميركا نفسها، حين تُستباح مقابر السكّان الأصليين في مناطق أميركا لبناء أسواق وعقارات، رغم لجوء هؤلاء إلى القانون، ولا يختلف عن تصرّف الشركات العقارية التي تجبر سكان الأحياء الفقيرة على مغادرة بيوتها، حتى لو سكنت في الشوارع، "فتجميل الأحياء" على حساب حياة الفقراء لجني الأرباح ولبناء مقاهٍ للأغنياء أكثر أهمية. لكن ما يحدث أن هناك دمجا لأهداف المشروع الصهيوني لاقتلاع الشعب الفلسطيني من وطنه مع أهداف أشد إدارة أميركية عبادة للرأسمالية وتوحّشاً وصلافة بدون رتوش أو قناع.

نعم.. المنطقة مهيأة لاستقبال ترامب، لكن حذار من اليأس؛ فاستمرار الفلسطيني وحفاظه على هويته لم يعتمد يوماً على المقاومة المسلحة، وإنما على تاريخ من الثقافة وواقع من الوعي والإبداع. وفي أشد لحظات اليأس؛ لنتذكّر أن الترسانة العسكرية الصهيونية لم تتمكّن من هزيمة هوية أصحاب الأرض الأصليين، وأن فلسطين أصبحت رمزا عالميا للحرية، ولن تنهار غزّة على فتات مائدة ترامب.