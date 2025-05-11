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10 شهداء بينهم 4 أطفال في قصف الاحتلال خيام النازحين في خان يونس

10 شهداء بينهم 4 أطفال في قصف الاحتلال خيام النازحين في خان يونس

2025-05-11 03:07:39
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN - استشهد 10 مواطنين من بينهم أربعة أطفال، اليوم الأحد، في قصف الاحتلال خيم النازحين في مناطق متفرقة من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت خيمة نازحين تؤوي عائلة العلمي بمنطقة الأمل غرب خان يونس، ما أدى لاستشهاد العائلة وهم: معتصم محمد العلمي، وزوجته كنان، وطفلاهما محمد وندى.

وأضافت أن غارة أخرى نفذتها طائرة مسيرة للاحتلال على خيمة نازحين في منطقة المواصي شمال خان يونس، ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين لعائلة الأغا هم: عبد السلام محمود الأغا، وزوجته ناسفة، وطفلاهما أيلول وزينة.

واستشهد الفتى أحمد محمد نصر فحجان وأصيب 7 مواطنين في قصف خيمة عائلة فحجان قرب منطقة بئر 19 جنوب خان يونس، كما استشهد مواطن آخر في استهداف طائرة مسيّرة دراجة هوائية قرب أطباء بلا حدود بمواصي القرارة شمال غرب خان يونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال.

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