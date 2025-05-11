قوات الاحتلال تعتقل شابا وتستدعي آخر من بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل شابا وتستدعي آخر من بيت لحم
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت رامي محمد عبد ربّه (26 عاما)، من مخيم الدهيشة جنوبا، بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه.
وأضافت أن مواجهات اندلعت في حارة السلام، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام والصوت، دون أن يبلغ عن اصابات.
كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن إسماعيل مسلط في مدينة بيت جالا غربا، وسلمت نجله بهاء بلاغا لمراجعة مخابراتها.
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