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قوات الاحتلال تعتقل شابا وتستدعي آخر من بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل شابا وتستدعي آخر من بيت لحم

2025-05-11 03:07:39
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت رامي محمد عبد ربّه (26 عاما)، من مخيم الدهيشة جنوبا، بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه.

وأضافت أن مواجهات اندلعت في حارة السلام، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام والصوت، دون أن يبلغ عن اصابات.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن إسماعيل مسلط في مدينة بيت جالا غربا، وسلمت نجله بهاء بلاغا لمراجعة مخابراتها.

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