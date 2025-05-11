الجيش الإسرائيلي يستدعي لواءين إضافيين من قوات الاحتياط

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - بدأ جيش الاحتلال باستدعاء لوائين إضافيين من الاحتياط، أحدهما مشاة والآخر مدرعات، في إطار توسيع حرب الإبادة التي يشنّها على قطاع غزة. ويأتي ذلك ضمن التحضيرات للعملية التي يطلق عليها اسم "عربات جدعون"، لينضما إلى ثلاثة ألوية احتياط تم تجنيدها الأسبوع الماضي، وفق ما أفادت به إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد.

بذلك، يرتفع عدد ألوية الاحتياط التي تم تجنيدها مؤخرًا إلى خمسة ألوية، ما يشير إلى دخول الجيش مرحلة تصعيد، رغم أن القوات النظامية لا تزال تشكل العمود الفقري للعملية العسكرية في مرحلتها الأولى.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه رغم استدعاء آلاف الجنود من وحدات الاحتياط في الأيام الأخيرة، فإنهم ما زالوا يشكلون جزءًا صغيرًا من منظومة الاحتياط الشاملة في الجيش الإسرائيلي. واعتبرت أن ذلك "يعكس أن المرحلة الأولى من العملية العسكرية تعتمد بالأساس على القوات النظامية، على أن يتم توسيع العمليات لاحقًا بشكل تدريجي".

وبحسب التقرير، فإن 3 فقط من الألوية ستشارك في العملية البرية داخل غزة، بينما تم إرسال الألوية الأخرى إلى جبهات أخرى: لواء المدرعات 8 حلّ محل لواء المدرعات النظامي 7 في جنوب لبنان، ولواء "ألكسندروني" من الاحتياط تم نقله إلى الحدود السورية بدلًا من لواء المظليين.

كما حلّ لواء احتياط آخر من وحدات "غفعاتي" مكان لواء "غفعاتي" النظامي في رفح، ليتيح له التدرّب والاستعداد للتوغل داخل القطاع. كذلك يجري استبدال وحدات "ناحال" و"كفير" النظامية في الضفة بوحدات من الاحتياط، في عملية استبدال كاملة تقريبًا للقوات.

وطُلب من الجنود المستدعين الاستعداد لفترة تجنيد تصل إلى 100 يوم، في خرق واضح للوعود التي تلقوها سابقًا بأن الخدمة لن تتجاوز 70 يومًا. بل إن بعضهم قد يُطلب منه الخدمة لـ100 يوم إضافية، مع تمديد الفترات الحالية للألوية المنتشرة على الحدود مع لبنان.

ورفض الجيش الإسرائيلي، حتى الآن، تقديم بيانات حول نسب الاستجابة لاستدعاء الاحتياط، لكن مصادر عسكرية قالت للإذاعة إنه "لا توجد مشاكل كبيرة في هذه المرحلة رغم الضغوط"، بينما حذر مسؤولون في منظومة الاحتياط من أن استمرار القتال لأشهر طويلة سيؤدي إلى تراجع المعنويات.

وذكرت الإذاعة أن طريقة حساب "نسب الاستجابة" مضللة، إذ تحتسب فقط من تلقوا أوامر استدعاء فعلية، بينما يُستثنى من القائمة من أعلن مسبقًا عن عدم رغبته أو رفضه للخدمة. كما يتم احتساب من يحضر جزئيًا أو فقط لعطلات نهاية الأسبوع ضمن "المستجيبين"، ما يجعل الأرقام غير دقيقة. وفي إحدى الكتائب غير المشاركة في الحرب على غزة، قرر القائد اعتماد نظام المناوبة الأسبوعية لنصف الكتيبة، لتأمين الحد الأدنى من الجاهزية.

وأشار التقرير إلى أنه "في بعض وحدات الاحتياط العاملة خارج قطاع غزة، أدى تقليص حجم القوات المنتشرة ميدانيًا إلى السيطرة على نقطتي تمركز فقط من أصل أربع، وذلك بسبب غياب نصف قوام الكتيبة"، ما يحدّ من القدرة على الانتشار الكامل في المنطقة.