تظاهرة في ستوكهولم احتجاجا على توسيع إسرائيل حرب الإبادة على غزة

تظاهرة في ستوكهولم احتجاجا على توسيع إسرائيل حرب الإبادة على غزة
وشارك في التظاهرة التي جرت بمنطقة أودن بلان في ستوكهولم، الليلة الماضية، ضد خطط إسرائيل لتوسيع الإبادة في غزة، المئات من المتظاهرين.
ورفع المحتجون لافتات كتبت عليها عبارات، "إسرائيل الصهيونية ارحلي من فلسطين" و"لا للإبادة الجماعية".
وتوجه المتظاهرون إلى أمام مبنى وزارة الخارجية السويدية مرديين هتافات تطالب بالحرية لفلسطين، وأخرى رافضة لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه غزة.
وقالت الناشطة السويدية كارين وايلد، للصحفيين خلال مشاركتها في الاحتجاج: "نحن نناضل من أجل ضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة".
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