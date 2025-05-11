تظاهرة في ستوكهولم احتجاجا على توسيع إسرائيل حرب الإبادة على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) ستوكهولم / PNN - شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، تظاهرة احتجاجية تنديدا بقرار إسرائيل توسيع الإبادة على قطاع غزة.

وشارك في التظاهرة التي جرت بمنطقة أودن بلان في ستوكهولم، الليلة الماضية، ضد خطط إسرائيل لتوسيع الإبادة في غزة، المئات من المتظاهرين.

ورفع المحتجون لافتات كتبت عليها عبارات، "إسرائيل الصهيونية ارحلي من فلسطين" و"لا للإبادة الجماعية".

وتوجه المتظاهرون إلى أمام مبنى وزارة الخارجية السويدية مرديين هتافات تطالب بالحرية لفلسطين، وأخرى رافضة لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه غزة.

وقالت الناشطة السويدية كارين وايلد، للصحفيين خلال مشاركتها في الاحتجاج: "نحن نناضل من أجل ضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة".