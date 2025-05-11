المعتقل أنس جرادات من السيلة الحارثية غرب جنين يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال

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المعتقل أنس جرادات من السيلة الحارثية غرب جنين يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN - دخل المعتقل أنس غالب حسن جرادات من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، اليوم الأحد، عامه الـ23 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن جرادات اعتقل في 11 أيار/ مايو 2003، وحكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن المؤبد 35 مرة، إضافة إلى 35 عاما.
وأضاف سمور، أن جرادات حصل على شهادة الثانوية العامة والبكالوريوس في التاريخ داخل أسره.
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