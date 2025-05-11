المعتقل أنس جرادات من السيلة الحارثية غرب جنين يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال

MENAFN - Palestine News Network ) جنين / PNN - دخل المعتقل أنس غالب حسن جرادات من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، اليوم الأحد، عامه الـ23 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن جرادات اعتقل في 11 أيار/ مايو 2003، وحكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن المؤبد 35 مرة، إضافة إلى 35 عاما.

وأضاف سمور، أن جرادات حصل على شهادة الثانوية العامة والبكالوريوس في التاريخ داخل أسره.