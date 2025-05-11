الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بينهم فتى من الخليل
وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عبد العظيم النتشة من مدينة الخليل، والطفل محمد جمال الحروب (17 عاما) وهو طالب في الثانوية العامة من بلدة دورا جنوبا، ومحمد سليم حمدان من بيت أولا غربا، عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.
ومن بلدة بني نعيم شرقا، اعتقلت المواطن أحمد نبيل الطرايرة، واستولت على مبلغ من المال خلال تفتيش منزله وتدمير محتوياته.
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