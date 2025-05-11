الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بينهم فتى من الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، أربعة مواطنين بينهم فتى من محافظة الخليل.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عبد العظيم النتشة من مدينة الخليل، والطفل محمد جمال الحروب (17 عاما) وهو طالب في الثانوية العامة من بلدة دورا جنوبا، ومحمد سليم حمدان من بيت أولا غربا، عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

ومن بلدة بني نعيم شرقا، اعتقلت المواطن أحمد نبيل الطرايرة، واستولت على مبلغ من المال خلال تفتيش منزله وتدمير محتوياته.