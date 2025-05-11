  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بينهم فتى من الخليل

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بينهم فتى من الخليل

2025-05-11 03:07:20
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، أربعة مواطنين بينهم فتى من محافظة الخليل.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عبد العظيم النتشة من مدينة الخليل، والطفل محمد جمال الحروب (17 عاما) وهو طالب في الثانوية العامة من بلدة دورا جنوبا، ومحمد سليم حمدان من بيت أولا غربا، عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

ومن بلدة بني نعيم شرقا، اعتقلت المواطن أحمد نبيل الطرايرة، واستولت على مبلغ من المال خلال تفتيش منزله وتدمير محتوياته.

MENAFN11052025000205011050ID1109533312

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث