فليك قبل مواجهة الريال: (الليغا) البطولة الأكثر عدلاً

خبرني - أكد المدير الفني لفريق برشلونة، الألماني هانزي فليك، أن مواجهة "الكلاسيكو" أمام ريال مدريد تمثل محطة مفصلية في سباق لقب الدوري الإسباني، مشدداً على أهمية تحقيق الفوز ومواصلة الأداء القوي في ما تبقى من الموسم.

قال فليك في تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: "نأمل تحقيق لقب جديد هذا الموسم، الفريق يستحق ذلك، "الليغا" هي البطولة الأكثر عدلاً، لأنها تُظهر من يستحق الفوز بعد 38 جولة من المنافسة القوية".

وأضاف: "لا نفكر في فارق النقاط أو جدول الترتيب، الجميع سينزل أرض الملعب من أجل الفوز فقط، نحن نركّز على تقديم أقصى ما لدينا وحصد النقاط الثلاث".

وأكد فليك أن "الكلاسيكو" يمثل أولوية حالياً: "لدينا أربع مباريات متبقية، لكن الكلاسيكو هو الأهم الآن سواء لي أو للفريق، نعلم صعوبة المواجهة أمام ريال مدريد، فهم يملكون قوة هجومية ودفاعية عالية، ويجيدون الضغط والهجمات المرتدة".

وأشار إلى أهمية العامل النفسي: "تحدثت مع اللاعبين حول مشاعرهم قبل اللقاء، نعرف أننا بحاجة للحماس، والطاقة، والرغبة، وندرك أهمية دعم جماهيرنا في هذه المواجهة".

وحول أسلوب اللعب، قال: "اعتمدنا مؤخراً على أسلوب الضغط العالي والدفاع المتقدّم، صحيح أن هناك شكوكاً في البداية، لكن اللاعبين تأقلموا وأصبحوا يُتقنونه بشكل جيد، هذا النهج يتطلب جهداً جماعياً وليس فردياً".

وبشأن جاهزية اللاعبين، أوضح فليك: "لا أعتقد أن ليفاندوفسكي أو بالدي سيبدأن المباراة، لكن من الممكن أن يشاركا خلال الشوط الثاني، في المقابل جيرارد مارتن يقدم مستويات مميزة، وكذلك غارسيا الذي أثبت أنه قادر على اللعب كقلب دفاع أو لاعب وسط".

وأضاف: "غياب بالدي أثر علينا، وعودته مهمة، وغارسيا يتمتع بعقلية رائعة، ويساعدنا في أكثر من مركز".

وفيما يتعلق بالحارس الأساسي، حسم فليك الجدل قائلًا: "تشيزني سيكون أساسياً، هو حارس يتمتع بشخصية هادئة وإيجابية، وأنا سعيد بما يقدّمه، مسألة استمراره تخص الإدارة، لكن أعتقد أنه يرغب في البقاء ، وهو يدخن أحياناً".

وعن اللاعب إينيغو مارتينيز، قال: "قائد حقيقي ومقاتل، ما يقدّمه في سن الـ33 مذهل، وقد يكون هذا من أفضل مواسمه".

واختتم فليك تصريحاته قائلاً: "نحن نمر بفترة جيدة رغم خسارة إنتر، اللاعبون يملكون الحافز لتقديم كل شيء، وسنخوض الكلاسيكو بروح قتالية عالية، نُدرك صعوبة المنافس، لكن هدفنا الفوز فقط".