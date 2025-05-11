أنشيلوتي يكشف عن مفتاح الانتصار على برشلونة

خبرني - أكد المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، أن اللاعبين لديهم ثقة كبيرة في الفوز على فريق برشلونة في الكلاسيكو المقرر إقامته غداً الأحد، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة 35 من عمر مسابقة "الليغا".

قال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحافي للكلاسيكو: "الفريق في حالة جيدة، وتدرب بشكل ممتاز طوال الأسبوع، نحن متحمسون ومتفائلون، ونشعر بثقة كبيرة، هذه مباراة شديدة الأهمية، والكثير على المحك، ندرك أنها ستكون مواجهة معقدة للغاية، خاصة أن المباريات الأخيرة ضد برشلونة كانت دائماً صعبة للغاية، لكننا نثق في قدرتنا على الفوز".

وأضاف المدرب الإيطالي حديثه موضحاً مفاتيح الفوز في مثل هذه المباريات: "في هذا النوع من اللقاءات، يجب أن نفعل كل شيء بشكل جيد، الدفاع سيكون عنصراً حاسماً، لأننا نواجه خصماً اعتاد اللعب في نصف ملعب الخصم، ويجيد الضغط والهجوم المنظم، لم يفعل ذلك معنا فقط، بل في مباريات عديدة".

وتابع: "حين تكون الكرة في حوزتنا، علينا أن نستغل نقاط ضعفهم، لأنه لا يوجد فريق كامل، إن إدارة التفاصيل الصغيرة ستكون العامل الفارق، ويجب علينا التعامل معها بتركيز عالٍ طوال اللقاء".

وفيما يتعلق بجاهزية اللاعبين، أكد أنشيلوتي أن الجناح البرازيلي رودريغو تعافى من الوعكة الصحية التي تعرض لها الأيام الماضية، وبات لائقاً بدنياً رودريغو عاد بعد تعرضه لوعكة صحية، وتدرب بشكل جيد طيلة الأسبوع، وهو متاح للمشاركة ليست لدينا تشكيلة مكتملة، فهناك غيابات مؤثرة، لكن من دخلوا ضمن قائمة المباراة في حالة جيدة، وكل من رودريغو وأردا جولر يمثلان خيارات مهمة للفريق".

ومن جهة أخرى، أكد أنشيلوتي أن كل الأبواب مفتوحة أمام تشابي ألونسو لخلافته المحتملة في الجهاز الفني لريال مدريد.

وكان ألونسو (43 عاما) أعلن الجمعة أنه سيغادر باير ليفركوزن بنهاية الموسم الجاري.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي: قرأت أنه سيغادر باير ليفركوزن حيث قدم عملاً رائعاً".

وأضاف: "كل الأبواب مفتوحة أمامه لأنه أظهر أنه أحد أفضل المدربين في العالم".

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة من 34 مباراة، حقق الفوز خلال 25 مباراة وتعادل في 4 مواجهات وخسر 5 مباريات، وأحرز لاعبوه 91 هدفاً وتلقت شباكهم 33.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة، حقق الفوز خلال 23 مباراة وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 5 مباريات، وأحرز لاعبوه 69 هدفاً، وتلقت شباكهم 33.