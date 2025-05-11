رافينيا: سنحسم الكلاسيكو بنتيجة كبيرة



خبرني - عبر النجم البرازيلي، رافينيا، عن سعادته الكبيرة باللعب في صفوف برشلونة، مؤكدا رغبته في الاستمرار لفترة أطول بقميص البلوجرانا.

وفي تصريحات لقناة "موفيستار بلس" الإسبانية، قبيل كلاسيكو الليجا المقرر غدا الأحد أمام ريال مدريد، قال رافينيا: "التفكير في بلوغ قمة كرة القدم دون برشلونة، أمر غير منطقي".

وأردف: "أستمتع كثيرا حاليا بهذه التجربة، لم أكن أحلم حتى بالوصول إلى ما أنا عليه اليوم.. ولا أتصور برشلونة من دوني".

وأجاب بحسم عندما سئل عن خطوته المقبلة: "تجديد عقدي".

يذكر أن عقد رافينيا مع البارسا يمتد حتى يونيو/حزيران 2027، وقد عقدت بالفعل عدة جلسات تمهيدية لبحث مسألة التمديد.

وبخصوص موقعة ريال مدريد، قال نجم ليدز يونايتد السابق: "حتى لحظة دخولنا الملعب، تسود أجواء توتر شديد قبل الكلاسيكو.. التوتر أمر طبيعي في جميع المباريات، لكن هذه المواجهة تحمل توترا مضاعفا".

وواصل: "الفريقان يقاتلان من أجل الدوري، ولا يوجد فريق أفضل أو أسوأ.. أعتقد أننا مستعدون جيدا، وسنحقق نتيجة كبيرة".

وأعرب رافينيا عن فخره بتخطي أرقام مواطنه، نيمار، بقميص برشلونة على الصعيد الأوروبي، قائلا: "سعيد بتحقيق أرقام أفضل من نيمار مع برشلونة، في أوروبا.. أتمنى مواصلة تسجيل الأهداف، وأن أحقق ما حققه هو مع هذا القميص".

واستكمل: "أتحدث كثيرا مع نيمار، وأستفيد كثيرا من نصائحه في أمور عدة".