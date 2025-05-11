(وزيرة السعادة) التونسية تودع روما



خبرني - خرجت النجمة التونسية أنس جابر من الدور الثالث لبطولة روما للتنس "WTA 1000. Internazionali BNL d'Italia"، التي يبلغ مجموع جوائزها أكثر من 6 ملايين و900 ألف يورو.

وجاء خروج أنس جابر الملقبة بـ"وزيرة السعادة" التونسية، على يد صاحبة الأرض الإيطالية جاسمين باوليني، إثر خسارتها أمامها بمجموعتين من دون رد بواقع: (3-6) و(4-6) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.

ستكون جاسمين باوليني (29 عاما) في الدور ثمن النهائي للبطولة بانتظار الفائزة من المواجهة التي تجمع اللاعبتين اللاتفية يلينا أستابينكو والألمانية لاورا زيغيموند في وقت لاحق من مساء اليوم كذلك.