سيميوني يكيل المديح لسورلوث بعد الرباعية في مرمى سوسيداد

MENAFN - Al-Bayan) أشاد دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد بأداء المهاجم ألكسندر سورلوث بعد تسجيله الأهداف الأربعة في فوز فريقه 4-صفر على ريال سوسيداد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس السبت.

وسجل النرويجي سورلوث أسرع ثلاثية في تاريخ الدوري الإسباني في أول 11 دقيقة ثم اختتم التسجيل بهدف رابع في الدقيقة 30.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي "كنت سعيدا جدا بأداء الفريق في الشوط الأول بصفة عامة. أليكس، بالطبع، أمر مختلف تماما".

وأضاف "قدم أمسية رائعة، لا سيما في الدقائق الخمسة وأربعين الأولى إذ أنهى كل كرة أتيحت له ببراعة. هذا سمح لنا بالسيطرة على المباراة والوصول بها إلى مستوى لم نتخيله قبل انطلاقها".

ورغم أنه أصبح هداف أتليتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم برصيد 17 هدفا، فإن سورلوث شارك بديلا في 19 مباراة وأساسيا في 13.

وقال سيميوني "بالنظر إلى الأرقام، فقد سجل أهدافا أكثر في الشوط الثاني باستثناء اليوم بالطبع".

ثم سارع المدرب الأرجنتيني إلى توضيح نقاط قوة المهاجم الأخرى.

وأوضح سيميوني "ما يعجبني فيه هو أهميته في كل وقت وفي كل ظرف في المباراة يمكنك تخيله".

وأضاف "إذا تعين علينا الهجوم، يمنحنا ثقلا هجوميا قويا في منطقة الجزاء. وإذا نفذنا هجمات مرتدة، فهو يمرر الكرة بشكل جيد. وإذا كنا مُحاصرين واضطررنا للدفاع، فإن بنيته البدنية تخرجنا من مواقف صعبة".

وتابع "إنه يلعب بالطريقة التي يحتاجها الفريق ويخرج أفضل ما لديه ويسجل الأهداف".

وأشاد سورلوث، الذي انضم إلى أتليتيكو قادما من فياريال في أغسطس الماضي، بزملائه في الفريق لمساهمتهم في أدائه المميز.

وقال "كانت الكرات تصلني وكان زملائي يقدمون لي تمريرات رائعة".

وأضاف "أنا سعيد جدا... آمل أن أستمر في الدوري الإسباني لسنوات عديدة قادمة وأن أخوض المزيد من المباريات مثل هذه. لقد عانيت من أجل بداية جيدة للموسم. بدأتُ التحسن في أكتوبر ونوفمبر. يعرفني زملائي الآن بشكل أفضل".

وأردف "كان الوضع مشابها لما كان عليه في الموسم الماضي عندما سجلت أربعة أهداف أمام ريال مدريد وسددت كرة في القائم. كان اليوم بمثابة استرجاع للماضي".

قضى سورلوث موسمين على سبيل الإعارة في سوسيداد قادما من رازن بال شبورت لايبزيج بين عامي 2021 و2023.