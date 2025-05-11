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صمود هش لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان وترامب يعرض المساعدة

صمود هش لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان وترامب يعرض المساعدة

2025-05-11 03:01:22
(MENAFN- Al-Bayan) لا يزال وقف إطلاق نار هش ساريا بين الهند وباكستان اليوم الأحد بعد ساعات من القتال الليلة الماضية بين الجارتين المسلحتين نوويا، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعمل على توفير حل بشأن كشمير.

واشتبك الخصمان اللدودان في إطلاق نار مكثف لمدة أربعة أيام، وهو الأسوأ منذ ما يقرب من 30 عاما، إذ أطلق كل منهما صواريخ وطائرات مسيرة على المنشآت العسكرية للآخر وقُتل العشرات.

وتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد جهود دبلوماسية وضغوط من الولايات المتحدة، ولكن بعد ذلك بساعات فقط تم إطلاق نيران مدفعية في كشمير الهندية حيث يتركز معظم القتال.

وقالت السلطات وسكان وشهود من رويترز إن انفجارات من أنظمة الدفاع الجوي دوت في المدن القريبة من الحدود وسط الظلام على غرار ما حدث في الليلتين السابقتين.

وفي وقت متأخر من أمس السبت، قالت الهند إن باكستان انتهكت التفاهم الذي تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار وإن القوات المسلحة الهندية تلقت تعليمات "بالتعامل بحزم" مع أي تكرار لذلك.

وردا على ذلك، قالت باكستان إنها ملتزمة بوقف إطلاق النار وألقت باللوم على الهند في الانتهاكات.

وقال شهود من رويترز إنه بحلول الفجر، هدأت حدة القتال والانفجارات التي رصدت على جانبي الحدود.

وعادت الكهرباء إلى معظم المناطق بالبلدات الحدودية الهندية بعد انقطاعها في الليلة السابقة.

وأشاد ترامب بقادة البلدين لاتفاقهم على وقف إطلاق النار.

وقال في منشور على منصة تروث سوشيال "على الرغم من عدم مناقشة هذا الأمر، سأقوم بزيادة التجارة، بشكل كبير، مع هاتين الدولتين العظيمتين. وبالإضافة إلى ذلك، سأعمل معكما لمعرفة ما إذا كان... يمكن التوصل إلى حل بشأن كشمير".

وفي مدينة أمريتسار الحدودية الهندية، انطلقت صفارة في الصباح لاستئناف الأنشطة بشكل عادي مما أدى إلى شعور بالارتياح وشوهد الناس في الشوارع.

وبدأ القتال يوم الأربعاء، بعد أسبوعين من مقتل 26 في هجوم استهدف سياحا في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير.

وتتقاسم الهند وباكستان السيطرة على كشمير، لكن كلا منهما تطالب بالسيادة على الإقليم بالكامل.

وتتهم الهند باكستان بدعم المسلحين في كشمير الهندية، كما تلقي باللوم على جماعات إسلامية باكستانية مسلحة في شن هجمات في أماكن أخرى في الهند.

وتقول باكستان إنها لا تقدم سوى الدعم المعنوي والسياسي والدبلوماسي للانفصاليين بكشمير.

وقال مسؤولون إن حصيلة القتلى في المناوشات الأخيرة وصلت إلى ما يقرب من 70 قتيلا.

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