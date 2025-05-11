مقتل 10 فلسطينيين بينهم 4 أطفال في قصف إسرائيلي على غزة

MENAFN - Al-Bayan) قُتل 10 مواطنين فلسطينيين من بينهم أربعة أطفال، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف خيم النازحين في مناطق متفرقة من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن "طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت خيمة نازحين تؤوي عائلة بمنطقة الأمل غرب خان يونس، ما أدى لاستشهاد العائلة المكونة من زوج وزوجته وطفلاهما".

وأضافت أن "غارة أخرى نفذتها طائرة مسيرة للاحتلال على خيمة نازحين في منطقة المواصي شمال خان يونس، ما أدى إلى استشهاد أب وزوجته وطفلاهما".

وأشارت إلى "استشهاد فتى في قصف خيمة قرب منطقة بئر 19 جنوب خان يونس، واستشهاد مواطن آخر في استهداف طائرة مسيّرة دراجة هوائية قرب أطباء بلا حدود بمواصي القرارة شمال غرب خان يونس".

ووفق المصادر، "قصفت مدفعية الاحتلال بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال".