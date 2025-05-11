وزراء ومسؤولون: زيارة أم الإمارات لتركيا محطة جديدة تعزز الشراكة في مجال تمكين المرأة والأسرة

MENAFN - Al-Bayan) أكد وزراء ومسؤولون، أن زيارة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للجمهورية التركية تكتب فصلاً جديداً في مسيرة العلاقات الإماراتية التركية عنوانه التفاهم والتعاون، ومضمونه تمكين المرأة، ورعاية الأسرة، وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة، مشيرين إلى أن الزيارة حملت دلالات عميقة، ورسائل واضحة تؤكد أن البعد الإنساني في العلاقات بين الدول قادر على إحداث تحول حقيقي في مسارات التنمية والاستقرار.

وأجمع الوزراء والمسؤولون في تصريحات لهم على أن "أم الإمارات" تمثل نموذجاً فريداً للقيادة النسائية الاستثنائية التي تحتفي بالإنسان وتضع تمكينه في صميم السياسات والمبادرات، لافتين إلى أن لقاءات سموها مع كبار المسؤولين في تركيا، وفي مقدمتهم فخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية وحرمه السيدة أمينة أردوغان، أتاحت فرصاً حقيقية لتبادل الرؤى وبناء تفاهمات تعزز التكامل في مجالات الأسرة، ورعاية الطفل، والتعليم، بما يصب في خدمة الأجيال القادمة.

وأشاروا إلى أن الزيارة حملت رسائل إنسانية سامية، رسخت الاحترام المتبادل والتعاون البناء بين الدولتين الصديقتين، منوهين إلى أن الزيارة حملت زخماً جديداً لعلاقات الصداقة بين الإمارات وتركيا، وفتحت آفاقاً واعدة للتكامل الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، انطلاقاً من إيمان مشترك بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان.

وأكدت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أن زيارة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، إلى الجمهورية التركية، تجسد مرحلة محورية في مسار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وتركيا، خصوصاً في المجالات الثقافية والإنسانية والاجتماعية.

وقالت إن هذه الزيارة تعكس عمق الروابط المتينة بين البلدين، وحرصهما المشترك على دعم المبادرات التي تعزز مكانة المرأة، وتحمي حقوق الطفل، وترسخ دور الأسرة باعتبارها نواة الاستقرار المجتمعي.

وأشارت معاليها إلى أن لقاء سموها حرم فخامة رئيس الجمهورية التركية السيدة أمينة أردوغان، أتاح فرصاً مثمرة لتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، لا سيما في قضايا تمكين المرأة، ودعم الأسرة، وتعزيز التماسك المجتمعي.

وأكدت معالي ريم الهاشمي أن هذه الزيارة الرسمية تمثل تجسيداً لعمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وتفتح آفاقاً واعدة للعمل المشترك في مجالات تمكين المرأة، ورعاية الطفولة، وتنمية الأسرة.

بدورها قالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، إن زيارة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للجمهورية التركية، تجسد عمق العلاقات التاريخية والروابط التي تجمع بين البلدين وتمثل محطة مهمة في تعزيز أوجه التعاون الثنائي، لا سيما في المجالات الاجتماعية والثقافية والإنسانية، وتفتح آفاقاً جديدة للعمل المشترك بما يسهم في تنمية المجتمعات وتحقيق الرفاه للأجيال القادمة.

وأضافت أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" تمثل نموذجاً فريداً في القيادة الملهمة والعطاء المتجذر في خدمة الإنسان والمجتمع وأن رؤى سموها في مجالات تمكين المرأة، ودعم الأسرة، وترسيخ القيم المجتمعية، شكلت مصدر قوة وإلهام دائما لنا جميعاً.

ونوهت إلى أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك جعلت من تمكين الإنسان محوراً رئيسياً لمبادراتها الوطنية، مؤسسة بذلك دعامة أساسية لمسيرة التحول الاجتماعي والتنمية في دولة الإمارات، مشيرة إلى أنه بفضل نهج سموها القيادي تخرجت أجيال مؤمنة بقيم العطاء والمسؤولية.

وأوضحت معاليها أن عطاء "أم الإمارات" تجاوز حدود الدولة؛ إذ جسدت سموها قيم الإمارات في المحبة والخير عبر مبادرات ومؤسسات إنسانية، جعلت من اسم الدولة رمزاً للرحمة والتكافل في العالم.

من جهتها أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، على الدور الريادي الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في دعم المبادرات التنموية داخل وخارج الدولة، وحرصها الكبير على نشر رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية على المستوى العالمي، من خلال تعزيز الشراكات مع العديد من دول العالم بهدف بناء مستقبل أفضل للبشرية جمعاء.

وأشارت معاليها إلى أن زيارة سموها للجمهورية التركية تعزز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين دولة الإمارات وتركيا في المجالات المختلفة، لا سيما المجتمعية والإنسانية ودعم الابتكار وتمكين المرأة وريادة الأعمال وغيرها من المجالات الحيوية.

من جانبها، أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، على الدور الريادي الذي تضطلع به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" في تعزيز أواصر التعاون بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، منوهة إلى أن زيارة سموها تجسّد عمق العلاقات التي تجمع البلدين، والتي تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لشعبيهما.

وقالت معاليها: "سعدنا بلقاء السيدة الأولى أمينة أردوغان، حرم فخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، فقد كان لقاء مثمرا لمسنا خلاله العديد من أواصر التقارب والتفاهم التي تجمع بين شعبينا الصديقين، وتفتح المجال أمام المزيد من هذا التقارب في المجالات كافة، وهو التوجه الذي تجسده جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" التي كانت إحدى ركائز توطيد العلاقات الإماراتية التركية خاصة في مجال تمكين المرأة ودعم الاستقرار الأسري".

وثمنت الجهود التركية الرائدة في مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة وقالت: "نتطلع إلى توسيع شراكاتنا مع الجانب التركي في العديد من المجالات ذات الصلة في ظل التوافق في الرؤى المشتركة في هذا المجال بما يخدم تحقيق أهداف الاستدامة الشاملة على مستوى البلدين والعالم.. كما نتطلع إلى رؤية المزيد من التعاون بين بلدينا في دعم المشروعات المشتركة".

بدورها، أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أهمية التعاون الدولي وعقد الشراكات مع المؤسسات الأسرية المتخصصة، والجهات الاجتماعية المعنية بالتعامل مع حالات التنمية الاجتماعية، والأسرية بهدف الارتقاء بواقع العمل الذي يصب في مصلحة تعزيز مكانة الأسرة في المجتمع وتمكينها.

وقالت معاليها: "تعكس هذه الزيارة عمق الروابط التي تجمع دولة الإمارات، والجمهورية التركية، وترسخ الجهود المشتركة الهادفة إلى تمكين المجتمعات، وتعزيز العلاقات الاجتماعية، وتدفع قدماً بمسارات نموها، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأضافت: "يعتبر مجمع الشيخ زايد لرعاية الأطفال، الذي تم تأسيسه في العام 1990 بتوجيه من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، شاهداً على العلاقات التاريخية الراسخة بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، ويؤكد على الرؤية المستقبلية لقيادة دولة الإمارات التي تدعونا دوماً إلى ضرورة مواصلة الجهود، ومضاعفة العمل في سبيل الاستثمار المبكر في النشء، انطلاقاً من إيمانها بمكانة الأسرة وأهمية رعاية الأطفال، وتوفير بيئة آمنة، ومستقرة لهم".

من جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن العلاقات الإماراتية التركية تشهد تطورات إيجابية متلاحقة، بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي الدولتين الصديقتين للارتقاء بالشراكة الإستراتيجية بينهما إلى مستويات جديدة تلبي الطموحات التنموية للشعبين.

وقال معاليه إن هذه التطورات الإيجابية في علاقات البلدين عموماً، وشراكتهما التجارية والاستثمارية خصوصاً لم تكن لتحدث لولا المتابعة الدائمة من قيادتي الدولتين، والزيارات المتبادلة المتعددة خلال السنوات القليلة الماضية التي قام بها كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية.

وأضاف أن زيارة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" إلى تركيا تأتي في وقت تشهد فيه علاقات الدولتين الصديقتين ازدهاراً تجارياً واستثمارياً استثنائياً، حيث واصلت التجارة البينية غير النفطية مسار نموها القياسي، مستفيدة من دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ مطلع سبتمبر 2023.

وأوضح أن التجارة الخارجية غير النفطية مع تركيا سجلت 40.5 مليار دولار (نحو 149 مليار درهم) في عام 2024 محققة نمواً بنسبة 11.5% مقارنة مع 2023، لتسجل بذلك 3 أضعاف قيمتها التي كانت عليها في 2021 وتحديداً عند 13.5 مليار دولار (50 مليار درهم)، كما أن الصادرات غير النفطية كانت الأكثر ازدهاراً ووصلت إلى ما قيمته 14.9 مليار دولار (55 مليار درهم) في 2024 مقارنة مع 2.7 مليار دولار (10 مليارات درهم) فقط في 2021.

وأشار معاليه إلى أن الازدهار التجاري القياسي بين الدولتين الصديقتين، ارتقى بتصنيف تركيا لتحل في المرتبة الرابعة عالمياً كأكبر شريك في تجارة السلع غير النفطية مع الإمارات، بعدما كانت في المرتبة السابعة عام 2021، وذلك بعدما زادت حصة تركيا في التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع العالم إلى ما نسبته 5% في عام 2024.

وقال الزيودي، إن البيانات التركية تظهر أن دولة الإمارات هي تاسع أكبر شريك تجاري لتركيا عالمياً في 2024، والأولى عربياً؛ إذ تستأثر بنحو 22% من إجمالي تجارة تركيا مع الدول العربية، كما أن نحو ثلث ما استوردته تركيا من الوطن العربي مصدره الإمارات وتحديداً 32.4% من إجمالي واردات تركيا من الدول العربية مجتمعة خلال 2024.

من جهتها، قالت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، إن زيارة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، إلى الجمهورية التركية، تُعد تجسيداً حقيقياً لعمق العلاقات التي تربط البلدين، وتعزيزاً لمسيرة التعاون المشترك، لا سيما في المجالات الاجتماعية والإنسانية والتنموية.

وأضافت معاليها: "رسخت جهود "أم الإمارات" على مدى أكثر من 50 عاماً، ومنذ تأسيس الاتحاد، تمكين المرأة، والنهوض بدورها، وتعزيز مكانتها ومشاركتها الفاعلة في مجتمعها، ومساهمتها في تعزيز التنمية المستدامة، وهي جهود أثمرت ليس على صعيد دولة الإمارات فقط، التي أصبحت فيها المرأة الإماراتية شريكاً فاعلاً في الإنجازات الوطنية كافة، بل امتدت لترسخ نموذجاً إقليمياً وعالمياً في تمكين المرأة، وترسيخ دورها، وتنمية المجتمع من خلال تعزيز استقرار الأسرة ودعم جهود تنميتها".

وأضافت: "تزخر مسيرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بالقيم الوطنية والإنسانية والأسرية السامية، وتحفل بالبرامج والمبادرات والسياسات الرائدة التي قامت سموها بإطلاقها تلبية لاحتياجات المرأة الإماراتية في جميع المجالات بهدف توطيد مكانتها الرائدة في القطاعات المختلفة، حيث قدمت سموها رؤى ملهمة لتمكين المرأة والنهوض بدورها ودعم استقرار الأسرة".

وقالت معاليها: "يعكس تكريم سموها بوسام الجمهورية، الدور الإقليمي والعالمي الواسع لرؤية ونهج وجهود سموها، وأثره الواسع في تعزيز دور المرأة، والتنمية الأسرية، والعمل الإنساني بمفهومه الشامل، وهو تكريم يعكس أيضأً الدور الكبير الذي قامت وتقوم به المرأة الإماراتية، التي تعد ركيزة أساسية في استقرار الأسرة وازدهار ورخاء مجتمعها، وإسهامها النوعي في تحقيق التنمية المستدامة".

بدورها، قالت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي، وزيرة دولة، إن هذه الزيارة تستمد قيمتها من المكانة الاستثنائية التي تحظى بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، الرمز الملهم للنهضة النسائية في دولة الإمارات، وصاحبة الإسهامات الإنسانية البارزة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأوضحت أن هذه الزيارة تأتي لتجسد عمق العلاقات الإستراتيجية المتنامية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، وتعزز مسارات التعاون المتبادل في ضوء ما تشهده هذه العلاقات من تطور مستدام وشراكات واعدة في المجالات المختلفة.

وأكدت معاليها أن هذه الزيارة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي، وهو ما يعكس الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة وحرصها على ترسيخ الحضور الإماراتي الإيجابي في ساحات العمل الدولي.

من ناحيتها، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى نهج تعزيز التواصل وترسيخ العلاقات الإيجابية مع دول العالم، انطلاقاً من رسالة سامية محورها الإنسان، وهدفها ضمان مستقبل أفضل.

وقالت إن زيارة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، إلى الجمهورية التركية، تأتي ترجمة لنهج القيادة الرشيدة، وتعكس مكانة وحضور سموها على المستوى العالمي، في المجالات المرتبطة بالمجتمع والأسرة وتمكين المرأة.

وأشادت معاليها بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، مشددة على أن زيارة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ستشكل إضافة نوعية لمسيرة العلاقات الثنائية الإيجابية المتميزة بين البلدين الصديقين.

بدورها، أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، أن زيارة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، إلى الجمهورية التركية، تمثل محطة جديدة في مسار العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا الصديقة، وتعكس المكانة العالمية التي تحظى بها سموها بوصفها رمزا للعمل الإنساني والتمكين المجتمعي.

وأشارت إلى أن هذه الزيارة تجسد نهج الإمارات الراسخ في مد جسور التواصل بين الشعوب، انطلاقاً من قيم الاحترام والتفاهم المتبادل، وتؤكد قدرة دولة الإمارات على إحداث تأثير إيجابي في القضايا الإنسانية والتنموية، التي تُشكل أرضية مشتركة للتعاون الدولي البناء.

وأضافت أن الزيارة الرسمية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، تمثل ترجمة حقيقية للدبلوماسية الإماراتية القائمة على بناء شراكات مستدامة؛ إذ تفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين في مجالات تمكين المرأة، ورعاية الطفولة، وتنمية الأسرة، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تعكس المكانة الاستثنائية التي تحظى بها "أم الإمارات" دولياً، بوصفها نموذجاً ملهماً في القيادة الإنسانية، أسهمت في إحداث تحولات جوهرية في تمكين المجتمعات وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.

من جهته، أكد معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، أن الزيارة الرسمية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، إلى الجمهورية التركية تُضفي بعداً جديداً على علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، وتُتوج نشاطاً وتواصلاً حيوياً متميزاً ومتقدماً على المستويات كافة بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، بدءاً من الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى ومروراً بحجم التبادل التجاري الذي يتزايد عاما بعد عام ونفاذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، واجتماعات اللجان الاقتصادية والتجارية المشتركة، والمشاورات السياسية، والتنسيق للعمل المشترك.

وأضاف: "تمثل زيارة "أم الإمارات" في هذا التوقيت تتويجاً لهذا النشاط المتكامل، إذ تفتح آفاقاً واسعة لتعزيز التعاون في المجالات الثقافية والإنسانية والاجتماعية، لا سيما في ما يخص قضايا المرأة والطفولة والمجتمع وهي زيارة تحمل في طياتها الخير والبركة وتشكل فرصة ثمينة لبحث سبل تطوير التعاون الثنائي بما يحقق مصالح البلدين ويعزز ازدهار شعبيهما".

من جانبها، أكدت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، أن زيارة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك إلى الجمهورية التركية، تمثل محطة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الثنائية، وتعكس دور سموها البارز بوصفها شخصية قيادية ملهمة تسهم في تعزيز التعاون الدولي وترسيخ مكانة دولة الإمارات شريكا فاعلا في دعم جهود التنمية والتقدم المشترك.

وقالت معاليها: "لا تقتصر أهمية هذه الزيارة على تعزيز التعاون وتقوية الروابط الإنسانية والثقافية العميقة بين البلدين والشعبين الصديقين الإماراتي والتركي فحسب، بل تمتد لتفتح آفاقاً واعدة لتنمية الشراكات في المجالات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ إذ تسهم مبادرات وجهود "أم الإمارات" في تمكين المجتمعات ودعم تطلعات الشباب وتنمية مشاريعهم وتعزيز دورهم في التطور والنمو المستدام".

وأضافت أن هذه الزيارة تشكل فرصة إستراتيجية لتبادل الخبرات وبناء تواصل فعال وتعاون تجاري واستثماري بين رواد ورائدات الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في البلدين، وبما يتماشى مع أهداف رؤية "نحن الإمارات 2031".

وأكدت أن توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الدائمة نحو تمكين الطاقات الشابة والاستثمار في المستقبل ستمثل محركاً لتعزيز قنوات الشراكة الإماراتية التركية في دعم المشاريع الريادية في البلدين، لا سيما في القطاعات التي تمثل رهاناً للمستقبل، وبما يعزز صورة دولة الإمارات وسمعتها العالمية مركزا للابتكار واقتصاد المعرفة، ومنصة مثالية لانطلاق المشاريع الواعدة نحو العالمية.

بدورها أكدت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن زيارة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، للجمهورية التركية تجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتعكس حرص سموها على تعزيز التعاون في مجالات تمكين المرأة والعمل الإنساني والاجتماعي وتعبر عن الدور الريادي الذي تقوم به "أم الإمارات" في مد جسور التواصل الحضاري وتعزيز القيم المشتركة بين الشعوب.

وأعربت سعادتها عن خالص اعتزازها وفخرها بمناسبة منح فخامة رئيس الجمهورية التركية الصديقة، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، وسام الجمهورية، تقديراً لجهود سموها الرائدة في دعم قضايا المرأة والأسرة والطفولة، ودورها الإنساني والمجتمعي البارز على المستويين الإقليمي والدولي.

وقالت سعادتها: "إن منح "أم الإمارات" وسام الجمهورية التركية تكريم عالمي يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها سموها بفضل جهودها ومسيرة عطائها الاستثنائية في تعزيز دور المرأة في المجتمع وإنجازاتها المتواصلة في تمكين الإنسان والنهوض بالمجتمعات، وترسيخ قيم العطاء محلياً ودولياً.. هذا الوسام يعد تكريماً لكل امرأة إماراتية تسهم في بناء وطنها وتشارك بفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة".

وشددت على أن هذا التكريم يعكس عمق العلاقات المتينة بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا، ويؤكد على الدور القيادي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في تعزيز التعاون الدولي في مجالات المرأة والأسرة والطفولة.

وقالت: "نحن في الاتحاد النسائي العام نعتز بهذا التكريم، ونتطلع إلى مواصلة العمل تحت قيادة سموها لتعزيز مكانة المرأة الإماراتية على المستويين المحلي والدولي".

من جهتها وصفت سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، زيارة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للجمهورية التركية بالتاريخية بكل أبعادها الإنسانية والرمزية، مؤكدة أنه عندما تلتقي القيادات النسائية الملهمة تتقدم الرؤى قبل الدبلوماسيات، وتُبنى الجسور قبل الاتفاقيات.

وأشارت إلى أن زيارة "أم الإمارات" إلى تركيا تعكس حرص سموها على خدمة الإنسان والارتقاء بمكانة الأمومة والطفولة ودعم مجالات التنمية المختلفة، لافتة إلى أن اللقاءات التي أجرتها سموها مع حرم فخامة الرئيس التركي ترجمت رؤيتها في العمل على ترسيخ التعاون في القضايا الإنسانية والمجتمعية مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتابعت: "فخورون باستحقاق سموها وسام الجمهورية التركية، تقديراً لجهودها الاستثنائية في دعم قضايا الأسرة، والأمومة، والطفولة، وهو وسام يترجم ما تمثله سموها من رمزية عالمية للرحمة والعطاء".

وأضافت: "شكلت زيارة سموها لمجمع الشيخ زايد للطفولة في تركيا محطة مؤثرة وملهمة، تجسّد اهتمامها الحقيقي، وحرصها الدائم على أن تمتد يد الإمارات بالعطاء والرعاية لكل إنسان، وفي كل مكان".