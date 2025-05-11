مسؤولون وإعلاميون: مشاركة الإمارات في الملتقى الإعلامي العربي تجسد تطور الإعلام الوطني

MENAFN - Al-Bayan) أكد مسؤولون وقيادات إعلامية إماراتية، أن مشاركة دولة الإمارات ضيف شرف في الملتقى الإعلامي العربي بدولة الكويت الشقيقة، تُجسد تطور قطاع الإعلام الإماراتي الذي يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الإعلامي.

وقالوا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن جناح الإعلام الإماراتي في الملتقى، يقدم حالة من الإبهار البصري للمشاركين والزوار الذين أبدوا إعجابهم بتطوره واصفين إياه بالنموذج المتقدّم.

وقالت فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية إن المشاركة الفاعلة في الملتقى الإعلامي العربي بدولة الكويت الشقيقة مدعاة للفخر والاعتزاز بالمكانة الكبيرة التي يتبوأها الإعلام الوطني.

وأضافت: "لو نظرنا إلى برنامج الملتقى الإعلامي العربي نجد مشاركة إيجابية من دولة الإمارات عبر إعلامييها ومفكريها ومثقفيها وسياسييها، ونشكر ونقدر دولة الكويت على هذا التفاعل المتميّز وإتاحة الفرصة للحضور الإماراتي الفاعل"، مؤكدة أن المشاركة الإماراتية أظهرت الإعلام الإماراتي كفريق واحد يعمل بحب لبلاده.

من جانبه قال محمود الرشيد، مدير عام شبكة الإذاعة العربية، إن مشاركة الإمارات في الملتقى الإعلامي العربي في نسخته العشرين بوفد إعلامي رفيع المستوى من القطاعين الحكومي والخاص، تعكس الحرص على تقديم النموذج الإعلامي المتطور إلى العالم ومشاركة التجارب والخبرات مع المشاركين.

وأضاف أن اختيار دولة الإمارات ضيفَ شرف للدورة الحالية من الملتقى الإعلامي العربي يعكس تفوق قطاع الإعلام الإماراتي الذي يعمل في بيئة متقدمة تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهو ما جعل الإمارات قبلة للمؤسسات الإعلامية العالمية للاستفادة من بنيتها التحتية المتطورة.

من جانبه قال ماجد السويدي، مدير عام مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للاستوديوهات، إن مشاركة الإمارات كضيف شرف، في الملتقى الإعلامي العربي بدولة الكويت تُجسّد صواب الرؤى والتوجهات في استشراف المستقبل لا سيّما في قطاع الإعلام الإماراتي الذي أصبح نموذجًا رائدًا في التقدم واستخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى.

وأضاف أن الإستراتيجيات الاستشرافية التي وضعتها القيادة الرشيدة على مدى العشرين عامًا الماضية، جعلت من دولة الإمارات مقرًا لكبريات المؤسسات الإعلامية العالمية، وهي تؤتي ثمارها اليوم؛ إذ تستقطب مدينة دبي للإعلام أكثر من 4 آلاف شركة إعلامية يعمل بها أكثر من 40 ألف متخصص في القطاع.

وأشار إلى أن دولة الإمارات كانت دائمًا سبّاقة في استخدام التكنولوجيا المتقدمة والتقنيات الحديثة في المجالات المختلفة، لا سيّما الإعلام، وأنها تواصل اليوم استقطاب المهارات وأفضل العقول في هذا القطاع الذي يشهد تطورًا مستمرًا.

من جهته عبّر محمد غانم، مدير عام هيئة إذاعة رأس الخيمة، عن فخره بمشاركة دولة الإمارات كضيف شرف في الملتقى الإعلامي العربي، مشيرًا إلى أن هذا الاختيار جاء بعد مسيرة طويلة من الإنجازات الإعلامية، والبنية التحتية المتطورة والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

وأكد أن قطاع الإعلام الإماراتي أصبح في ظل القيادة الرشيدة، نموذجًا فريدًا في التقدم والمهنية والموثوقية؛ إذ حققت الدولة قفزات نوعية في الإعلام والتقنيات المتقدمة ما جعلها وجهة مفضلة للشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الإعلام للاستفادة من الإمكانات الحديثة التي يتيحها.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن المشاركة المتميزة لدولة الإمارات كضيف شرف في النسخة العشرين من الملتقى الإعلامي العربي والحضور الكبير للمؤسسات الإعلامية الإماراتية، يظهران المكانة المتقدمة للإعلام الوطني وقدرته على التأثير من خلال التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف أن ما وصل إليه الإعلام الإماراتي جاء نتيجة التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة والدعم المتواصل لهذا القطاع حتى أصبح نموذجًا استثنائيًا في التطور والمهنية والمسؤولية.

وأوضح أن جناح الإعلام الإماراتي قدّم تجربة بصرية رائدة نالت إعجاب الزوار والمشاركين من خلال رصد مسيرة الإعلام الوطني بأساليب مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن مشاركة شباب الإمارات في هذا الحدث المهم، عكست صورة مشرقة عن تمكين الكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

من جانبه قال عبدالرحيم البطيح النعيمي، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في شبكة أبوظبي للإعلام، إن دولة الإمارات تحرص دائمًا على المشاركة في الملتقى الإعلامي العربي الذي يُعقد بدولة الكويت الشقيقة، مشيرًا إلى أن ما يميز هذه النسخة هو استضافة دولة الإمارات كضيف شرف وهو ما يحمل دلالات كبيرة على تطور الإعلام الإماراتي الذي يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وهي مؤشرات قوية تؤهل الدولة لهذا الدور البارز.

وأضاف أن قطاع الإعلام الإماراتي بجميع مجالاته شهد تطورًا مستمرًا يتجلى من خلال البنية التحتية المتقدمة والأدوات الحديثة المستخدمة في صناعة المحتوى الإعلامي.

وأشار إلى أن جناح الإعلام الإماراتي يشكّل منصة متقدمة تستعرض مسيرة الإعلام الوطني عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنه أسهم في خلق حالة من الإبهار البصري، ونجح في جذب انتباه الزوار والمشاركين في الملتقى الذين أبدوا إعجابهم بتجربة دولة الإمارات في قطاع الإعلام والتكنولوجيا الحديثة.