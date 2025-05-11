اليابان تسعى لإلغاء جميع الرسوم الجمركية الأمريكية

MENAFN - Al-Bayan) أكد رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا اليوم الأحد أنه سيسعى إلى إلغاء جميع الرسوم الجمركية في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال إيشيبا في برنامج صباحي على تلفزيون فوجي إن "المناقشات تشهد تقاربا تدريجيا"، وإن علاقة طوكيو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب "جيدة بشكل مدهش".

وحول اتفاق واشنطن مع لندن الذي أُعلن عنه يوم الخميس وبموجبه تُخفض الرسوم الجمركية الباهظة على صادرات السيارات البريطانية مع الإبقاء على رسوم أساسية بنسبة 10 بالمئة، قال إيشيبا إن هذا "نموذج واحد" للاتفاقات التجارية، "لكن يتعين علينا أن نهدف إلى جعل الرسوم الجمركية صفرا بالمئة".

وأضاف إيشيبا أن فرض واشنطن رسوما جمركية عالية على واردات السيارات من شأنه أن يجعلها أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين. وتساءل قائلا "من أجل الاقتصاد الأمريكي أيضا، ألا ينبغي خفض هذه الرسوم؟".

وقال ترامب يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستبقي على رسوم أساسية نسبتها 10 بالمئة على الواردات حتى بعد إبرام الاتفاقات التجارية، مضيفا أنه قد تكون هناك إعفاءات عندما تقدم الدول مقترحات تجارية كبيرة.

وتواجه اليابان حاليا رسوما أمريكية 25 بالمئة على صادراتها من السيارات ذات الأهمية الاقتصادية ورسوما جمركية مضادة 24 بالمئة على السلع اليابانية الأخرى.