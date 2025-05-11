كوريا تسجل أدنى نمو اقتصادي بين الاقتصاديات الكبرى خلال الربع الأول

كوريا تسجل أدنى نمو اقتصادي بين الاقتصاديات الكبرى خلال الربع الأول
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد، الذي يعد مؤشرا رئيسيا على النمو الاقتصادي، انكمش بنسبة 246ر0 % خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضيين مقارنة بالربع السابق، حسبما أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري.
ويعد هذا أضعف أداء بين الدول الـ19 الكبرى التي أصدرت بياناتها بشأن الربع الأول، ومن بينها الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا والصين.
وسجلت إيرلندا أعلى نسبة نمو بلغت 219ر3 %، تليها الصين بنسبة 2ر1% وإندونيسيا بنسبة 124ر1%.
وانكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 069ر0 % والاقتصاد المجري بنسبة 152ر0%.
ويرجع النمو السلبي غير المتوقع بكوريا الجنوبية جزئيا إلى الأزمة السياسية التي نجمت عن فرض الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول للأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي، مما أدى لاضطراب الاقتصاد وتراجع الانفاق الاستهلاكي.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين