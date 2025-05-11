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كوريا تسجل أدنى نمو اقتصادي بين الاقتصاديات الكبرى خلال الربع الأول

كوريا تسجل أدنى نمو اقتصادي بين الاقتصاديات الكبرى خلال الربع الأول

2025-05-11 03:01:20
(MENAFN- Al-Bayan) سجلت كوريا الجنوبية أدنى نسبة نمو اقتصادي بين الاقتصاديات الـ19 الكبرى خلال الربع الأول، حسبما أظهرت بيانات اليوم الأحد، وذلك في ظل أزمة سياسية داخلية والغموض الناجم عن سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد، الذي يعد مؤشرا رئيسيا على النمو الاقتصادي، انكمش بنسبة 246ر0 % خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضيين مقارنة بالربع السابق، حسبما أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري.

ويعد هذا أضعف أداء بين الدول الـ19 الكبرى التي أصدرت بياناتها بشأن الربع الأول، ومن بينها الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا والصين.

وسجلت إيرلندا أعلى نسبة نمو بلغت 219ر3 %، تليها الصين بنسبة 2ر1% وإندونيسيا بنسبة 124ر1%.

وانكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 069ر0 % والاقتصاد المجري بنسبة 152ر0%.

ويرجع النمو السلبي غير المتوقع بكوريا الجنوبية جزئيا إلى الأزمة السياسية التي نجمت عن فرض الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول للأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي، مما أدى لاضطراب الاقتصاد وتراجع الانفاق الاستهلاكي.

MENAFN11052025000110011019ID1109533267

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