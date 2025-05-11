إعلان قائمة منتخب عُمان لمواجهة النشامى

خبرني - أعلن الجهاز الفني للمنتخب العُماني لكرة القدم، اليوم السبت، قائمة تضم 34 لاعبًا للمعسكر الداخلي، استعدادًا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، بقيادة المدرب رشيد جابر.

وتشمل القائمة:

إبراهيم المخيني، ثاني الرشيدي، غانم الحبشي، أحمد الكعبي، حارب السعدي، عبد الله فواز، عاهد المشايخي، حسين الشحري، أحمد الخميسي، علي البوسعيدي، أمجد الحارثي، زاهر الأغبري، أرشد العلوي، جميل اليحمدي، عبد الرحمن المشيفري، عبد الملك البادري، ماجد السعدي.

خالد البريكي، يوسف المالكي، محمد الغافري، حاتم الروشدي، ملهم السنيدي، مصعب الشقصي، محمد السبيعي، عبدالسلام الشكيلي، فايز الرشيدي، سلطان المرزوق، حمد الحبسي، عيسى الناعبي، المنذر العلوي، صلاح اليحيائي، طارق السعدي، محسن الغساني، وعصام الصبحي.

وتأتي هذه الاستعدادات لخوض مباريات المجموعة الثانية في التصفيات، التي تضم الأردن، وكوريا الجنوبية، والعراق، الكويت، وفلسطين، حيث يسعى "الأحمر" لتحقيق حلم التأهل الأول في تاريخه إلى كأس العالم.

وسيلتقي المنتخب العُماني في يونيو/حزيران المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، نظيره الأردني يوم 5 يونيو في مسقط (مجمع السلطان قابوس الرياضي)، ثم يواجه يوم 10 المنتخب الفلسطيني.

وتحتل عمان المركز الرابع في المجموعة الثانية بـ10 نقاط، فيما تتصدر كوريا الجنوبية الترتيب بـ16 نقطة، ثم الأردن 13، ثم العراق 12، ويتأهل أول منتخبين مباشرة للمونديال، فيما يدخل صاحبي المركزين الثالث والرابع الملحق.