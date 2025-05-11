إعلان قائمة منتخب عُمان لمواجهة النشامى

إعلان قائمة منتخب عُمان لمواجهة النشامى
خبرني - أعلن الجهاز الفني للمنتخب العُماني لكرة القدم، اليوم السبت، قائمة تضم 34 لاعبًا للمعسكر الداخلي، استعدادًا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، بقيادة المدرب رشيد جابر.
وتشمل القائمة:
إبراهيم المخيني، ثاني الرشيدي، غانم الحبشي، أحمد الكعبي، حارب السعدي، عبد الله فواز، عاهد المشايخي، حسين الشحري، أحمد الخميسي، علي البوسعيدي، أمجد الحارثي، زاهر الأغبري، أرشد العلوي، جميل اليحمدي، عبد الرحمن المشيفري، عبد الملك البادري، ماجد السعدي.
خالد البريكي، يوسف المالكي، محمد الغافري، حاتم الروشدي، ملهم السنيدي، مصعب الشقصي، محمد السبيعي، عبدالسلام الشكيلي، فايز الرشيدي، سلطان المرزوق، حمد الحبسي، عيسى الناعبي، المنذر العلوي، صلاح اليحيائي، طارق السعدي، محسن الغساني، وعصام الصبحي.
وتأتي هذه الاستعدادات لخوض مباريات المجموعة الثانية في التصفيات، التي تضم الأردن، وكوريا الجنوبية، والعراق، الكويت، وفلسطين، حيث يسعى "الأحمر" لتحقيق حلم التأهل الأول في تاريخه إلى كأس العالم.
وسيلتقي المنتخب العُماني في يونيو/حزيران المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، نظيره الأردني يوم 5 يونيو في مسقط (مجمع السلطان قابوس الرياضي)، ثم يواجه يوم 10 المنتخب الفلسطيني.
وتحتل عمان المركز الرابع في المجموعة الثانية بـ10 نقاط، فيما تتصدر كوريا الجنوبية الترتيب بـ16 نقطة، ثم الأردن 13، ثم العراق 12، ويتأهل أول منتخبين مباشرة للمونديال، فيما يدخل صاحبي المركزين الثالث والرابع الملحق.
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