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بوتين يعرض على أوكرانيا محادثات مباشرة في إسطنبول

بوتين يعرض على أوكرانيا محادثات مباشرة في إسطنبول

2025-05-10 08:06:07

خبرني  - أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد موسكو لإجراء مفاوضات جادة ومباشرة مع كييف دون شروط مسبقة في مدينة إسطنبول التركية، الخميس المقبل.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في العاصمة موسكو، إن بلاده لم ترفض أبدا الحوار مع أوكرانيا، مضيفا أن روسيا ترغب في إجراء محادثات جادة.

ولم يستبعد الرئيس الروسي إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال المفاوضات مع أوكرانيا.

كما قال بوتين، إن موسكو لديها أمل في استعادة العلاقات مع الدول الأوروبية عاجلاً أم آجلاً".

وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بمن فيهم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وستُعلن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.

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