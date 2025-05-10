أصعب "موسم"

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١١ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أقر‭ ‬مدرب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬كان‭ ‬الأصعب‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬التدريبية‭ ‬الممتدة‭ ‬16‭ ‬عاما،‭ ‬مع‭ ‬خسارته‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الذي‭ ‬هيمن‭ ‬عليه‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬متتالية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إخفاقه‭ ‬المبكر‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

وحقق‭ ‬الإسباني‭ ‬نتائج‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬التدريبي‭ ‬قبل‭ ‬حقبة‭ ‬سيتي،‭ ‬مع‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬ثم‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭.‬

لكن‭ ‬بعد‭ ‬سيطرته‭ ‬الكاسحة‭ ‬على‭ ‬‮«‬برميرليغ‮»‬،‭ ‬تراجع‭ ‬الفريق‭ ‬المملوك‭ ‬للإمارات‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬

لا‭ ‬يزال‭ ‬بمقدور‭ ‬سيتي‭ ‬الحلول‭ ‬بين‭ ‬الخمسة‭ ‬الأوائل‭ ‬والتأهل‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬كما‭ ‬يملك‭ ‬فرصة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬إنكلترا‭ ‬وأخرى‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

لكن‭ ‬حتى‭ ‬بحال‭ ‬إنجاز‭ ‬المهمات‭ ‬المتبقية،‭ ‬لم‭ ‬يتغير‭ ‬حكم‭ ‬غوارديولا‭ ‬على‭ ‬الموسم‭ ‬المتعثر‭.‬

قال‭ ‬ابن‭ ‬الرابعة‭ ‬والخمسين‭ ‬الذي‭ ‬ودع‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬ملحق‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬‮«‬كان‭ (‬الموسم‭) ‬الأكثر‭ ‬صعوبة‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬شك‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬‮«‬كان‭ ‬أكثر‭ ‬تطلبا،‭ ‬كثيرا‭. ‬عندما‭ ‬تخفق‭ ‬بتحقيق‭ ‬الفوز،‭ ‬يصبح‭ ‬الأمر‭ ‬أكثر‭ ‬تطلبا‭ ‬عاطفيا‭ ‬وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬التحضير‭ ‬والمزاج‭ ‬وكل‭ ‬شيء‮»‬‭.‬

أردف‭ ‬‮«‬كان‭ ‬أكثر‭ ‬صعوبة‭ ‬من‭ ‬المواسم‭ ‬السابقة‭ ‬عندما‭ ‬حاربنا‭ ‬على‭ ‬اللقب‮»‬‭.‬

وعانى‭ ‬‮«‬سيتيزنز‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الدفاعي‭ ‬الإسباني‭ ‬رودري،‭ ‬فيما‭ ‬تراجع‭ ‬مستوى‭ ‬بعض‭ ‬نجوم‭ ‬الفريق‭.‬

ولا‭ ‬يعفي‭ ‬بيب‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬اللوم‭ ‬أيضا‭ ‬‮«‬تعرضنا‭ ‬لإصابات‭ ‬عديدة،‭ ‬ولم‭ ‬نمتلك‭ ‬الطاقة‭. ‬حاولنا‭ ‬معظم‭ ‬الوقت‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬نتمكن‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬‮«‬لم‭ ‬أجد‭ ‬الطريقة‭ ‬المناسبة‭ ‬لأريحهم‭ ‬وأفوز‭ ‬بالمباريات‮»‬‭.‬

شرح‭ ‬المدرب‭ ‬الفذ‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬‮«‬لم‭ ‬أكن‭ ‬جيدا‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬لأجد‭ ‬وسيلة‭ ‬لكننا‭ ‬لم‭ ‬نستسلم‭. ‬لا‭ ‬نزال‭ ‬نحارب‭ ‬للتأهل‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬وهذه‭ ‬جائزة‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا‭ ‬جدا،‭ ‬وهناك‭ ‬كأس‭ ‬إنكلترا‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬غوارديولا‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬سيتي‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬كشف‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬أنه‭ ‬سيأخذ‭ ‬قسطا‭ ‬من‭ ‬الراحة‭ ‬عندما‭ ‬يترك‭ ‬سيتي،‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيعتزل‭ ‬اللعبة‭.‬