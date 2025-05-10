  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
أصعب "موسم"

أصعب "موسم"

2025-05-10 08:05:15
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١١ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أقر‭ ‬مدرب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬كان‭ ‬الأصعب‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬التدريبية‭ ‬الممتدة‭ ‬16‭ ‬عاما،‭ ‬مع‭ ‬خسارته‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الذي‭ ‬هيمن‭ ‬عليه‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬متتالية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إخفاقه‭ ‬المبكر‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

وحقق‭ ‬الإسباني‭ ‬نتائج‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬التدريبي‭ ‬قبل‭ ‬حقبة‭ ‬سيتي،‭ ‬مع‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬ثم‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭.‬

لكن‭ ‬بعد‭ ‬سيطرته‭ ‬الكاسحة‭ ‬على‭ ‬‮«‬برميرليغ‮»‬،‭ ‬تراجع‭ ‬الفريق‭ ‬المملوك‭ ‬للإمارات‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬

لا‭ ‬يزال‭ ‬بمقدور‭ ‬سيتي‭ ‬الحلول‭ ‬بين‭ ‬الخمسة‭ ‬الأوائل‭ ‬والتأهل‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬كما‭ ‬يملك‭ ‬فرصة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬إنكلترا‭ ‬وأخرى‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

لكن‭ ‬حتى‭ ‬بحال‭ ‬إنجاز‭ ‬المهمات‭ ‬المتبقية،‭ ‬لم‭ ‬يتغير‭ ‬حكم‭ ‬غوارديولا‭ ‬على‭ ‬الموسم‭ ‬المتعثر‭.‬

قال‭ ‬ابن‭ ‬الرابعة‭ ‬والخمسين‭ ‬الذي‭ ‬ودع‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬ملحق‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬‮«‬كان‭ (‬الموسم‭) ‬الأكثر‭ ‬صعوبة‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬شك‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬‮«‬كان‭ ‬أكثر‭ ‬تطلبا،‭ ‬كثيرا‭. ‬عندما‭ ‬تخفق‭ ‬بتحقيق‭ ‬الفوز،‭ ‬يصبح‭ ‬الأمر‭ ‬أكثر‭ ‬تطلبا‭ ‬عاطفيا‭ ‬وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬التحضير‭ ‬والمزاج‭ ‬وكل‭ ‬شيء‮»‬‭.‬

أردف‭ ‬‮«‬كان‭ ‬أكثر‭ ‬صعوبة‭ ‬من‭ ‬المواسم‭ ‬السابقة‭ ‬عندما‭ ‬حاربنا‭ ‬على‭ ‬اللقب‮»‬‭.‬

وعانى‭ ‬‮«‬سيتيزنز‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الدفاعي‭ ‬الإسباني‭ ‬رودري،‭ ‬فيما‭ ‬تراجع‭ ‬مستوى‭ ‬بعض‭ ‬نجوم‭ ‬الفريق‭.‬

ولا‭ ‬يعفي‭ ‬بيب‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬اللوم‭ ‬أيضا‭ ‬‮«‬تعرضنا‭ ‬لإصابات‭ ‬عديدة،‭ ‬ولم‭ ‬نمتلك‭ ‬الطاقة‭. ‬حاولنا‭ ‬معظم‭ ‬الوقت‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬نتمكن‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬‮«‬لم‭ ‬أجد‭ ‬الطريقة‭ ‬المناسبة‭ ‬لأريحهم‭ ‬وأفوز‭ ‬بالمباريات‮»‬‭.‬

شرح‭ ‬المدرب‭ ‬الفذ‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬‮«‬لم‭ ‬أكن‭ ‬جيدا‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬لأجد‭ ‬وسيلة‭ ‬لكننا‭ ‬لم‭ ‬نستسلم‭. ‬لا‭ ‬نزال‭ ‬نحارب‭ ‬للتأهل‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬وهذه‭ ‬جائزة‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا‭ ‬جدا،‭ ‬وهناك‭ ‬كأس‭ ‬إنكلترا‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬غوارديولا‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬سيتي‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬كشف‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬أنه‭ ‬سيأخذ‭ ‬قسطا‭ ‬من‭ ‬الراحة‭ ‬عندما‭ ‬يترك‭ ‬سيتي،‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيعتزل‭ ‬اللعبة‭.‬

MENAFN10052025000055011008ID1109532730

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث