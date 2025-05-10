سيتي يقع في فخ التعادل مع ساوثمبتون
لندن - (أ ف ب): وقع مانشستر سيتي في فخ التعادل السلبي مع مضيفه ساوثمبتون فتوقفت سلسلة انتصاراته المتتالية في مختلف المسابقات عند ستة امس السبت في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.
وبات سيتي مهددا بخسارة مركزه الثالث (65 نقطة) في حال تحقيق نيوكاسل أو تشلسي (63) الفوز في مواجهتهما الأحد.
مع ذلك، سيبقى حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية، في المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مع تأهل الفرق الخمسة الأولى إلى المسابقة العريقة، لكن حضوره قد يكون مهددا من أستون فيلا (63) الفائز على مضيفه بورنموث ونوتنغهام فوريست (61) أيضا. وسيلعب الفريق آخر مباراتين مع ضيفه بورنموث ومضيفه فولهام.
وتوقفت سلسلة انتصارات سيتي عند ست مباريات في مختلف المسابقات، وذلك قبل مباراته المصيرية هذا الموسم مع كريستال بالاس السبت المقبل في نهائي مسابقة الكأس.
وحقق ساوثمبتون، أول الهابطين إلى المستوى الثاني «تشامبيونشيب» نتيجة «مشرفة» في أول تعادل له بعد خسارتين، علما بأنه لم يفز منذ الأول من فبراير.
ورفع ساوثمبتون رصيده إلى 12 نقطة فقط، وقد تلافى بهذا التعادل التساوي مع أسوأ مجموع للنقاط في تاريخ الدوري والمسجل باسم دربي كاونتي في موسم 2007-2008.
وحقق أستون فيلا فوزه الثاني تواليا والثامن عشر هذا الموسم عندما تغلب على بورنموث بهدف نظيف سجله الدولي أولي واتكينز (45+6) رافعا رصيده إلى 63 نقطة في المركز السادس، بفارق الأهداف عن كل من تشلسي ونيوكاسل قبل لقائهما المرتقب.
ويتأهل صاحب المركز السادس إلى الدوري الأوروبي، لكن فيلا يطمح الى المنافسة في دوري الأبطال للموسم الثاني تواليا تحت إمرة الإسباني أوناي إيمري.
وعاد إيفرتون إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين وتعادل محققا الفوز على مضيفه فولهام 3-1.
وسجل لإيفرتون الذي رفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث عشر، كل من الأوكراني فيتالي ميكولينكو (45+3)، مايكل كين (70) وبيتو من غينيا بيساو (73) بعدما افتتح المكسيكي راوول خيمينيس التسجيل (17) لفولهام.
وقاد الألماني كيفن شايد فريقه برنتفورد إلى الفوز على مضيفه إيبسويتش بهدف نظيف سجله في الدقيقة 18، مانحا إياه نقطته الـ55 في المركز الثامن، بفارق الأهداف عن برايتون التاسع والفائز على ولفرهامبتون بهدفين من دون رد سجلهما داني ويلبيك (28 من ركلة جزاء) والبديل الألماني برايان غرودا (85).
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