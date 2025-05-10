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سيتي يقع في فخ التعادل مع ساوثمبتون

سيتي يقع في فخ التعادل مع ساوثمبتون

2025-05-10 08:05:14
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١١ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وقع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬ساوثمبتون‭ ‬فتوقفت‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬المتتالية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬عند‭ ‬ستة‭ ‬امس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬والثلاثين‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الانكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وبات‭ ‬سيتي‭ ‬مهددا‭ ‬بخسارة‭ ‬مركزه‭ ‬الثالث‭ (‬65‭ ‬نقطة‭) ‬في‭ ‬حال‭ ‬تحقيق‭ ‬نيوكاسل‭ ‬أو‭ ‬تشلسي‭ (‬63‭) ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مواجهتهما‭ ‬الأحد‭.‬

مع‭ ‬ذلك،‭ ‬سيبقى‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الأربعة‭ ‬الماضية،‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل،‭ ‬مع‭ ‬تأهل‭ ‬الفرق‭ ‬الخمسة‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬المسابقة‭ ‬العريقة،‭ ‬لكن‭ ‬حضوره‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬مهددا‭ ‬من‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ (‬63‭) ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬بورنموث‭ ‬ونوتنغهام‭ ‬فوريست‭ (‬61‭) ‬أيضا‭. ‬وسيلعب‭ ‬الفريق‭ ‬آخر‭ ‬مباراتين‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬بورنموث‭ ‬ومضيفه‭ ‬فولهام‭.‬

وتوقفت‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصارات‭ ‬سيتي‭ ‬عند‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬مباراته‭ ‬المصيرية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مع‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭.‬

وحقق‭ ‬ساوثمبتون،‭ ‬أول‭ ‬الهابطين‭ ‬إلى‭ ‬المستوى‭ ‬الثاني‭ ‬‮«‬تشامبيونشيب‮»‬‭ ‬نتيجة‭ ‬‮«‬مشرفة‮»‬‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬تعادل‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬خسارتين،‭ ‬علما‭ ‬بأنه‭ ‬لم‭ ‬يفز‭ ‬منذ‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬فبراير‭.‬

ورفع‭ ‬ساوثمبتون‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬فقط،‭ ‬وقد‭ ‬تلافى‭ ‬بهذا‭ ‬التعادل‭ ‬التساوي‭ ‬مع‭ ‬أسوأ‭ ‬مجموع‭ ‬للنقاط‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدوري‭ ‬والمسجل‭ ‬باسم‭ ‬دربي‭ ‬كاونتي‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2007‭-‬2008‭.‬

وحقق‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬والثامن‭ ‬عشر‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬بورنموث‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭ ‬سجله‭ ‬الدولي‭ ‬أولي‭ ‬واتكينز‭ (‬45+6‭) ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬63‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس،‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تشلسي‭ ‬ونيوكاسل‭ ‬قبل‭ ‬لقائهما‭ ‬المرتقب‭.‬

ويتأهل‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي،‭ ‬لكن‭ ‬فيلا‭ ‬يطمح‭ ‬الى‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬للموسم‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬تحت‭ ‬إمرة‭ ‬الإسباني‭ ‬أوناي‭ ‬إيمري‭.‬

وعاد‭ ‬إيفرتون‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬خسارتين‭ ‬وتعادل‭ ‬محققا‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬فولهام‭ ‬3‭-‬1‭.‬

وسجل‭ ‬لإيفرتون‭ ‬الذي‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬42‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر،‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الأوكراني‭ ‬فيتالي‭ ‬ميكولينكو‭ (‬45+3‭)‬،‭ ‬مايكل‭ ‬كين‭ (‬70‭) ‬وبيتو‭ ‬من‭ ‬غينيا‭ ‬بيساو‭ (‬73‭) ‬بعدما‭ ‬افتتح‭ ‬المكسيكي‭ ‬راوول‭ ‬خيمينيس‭ ‬التسجيل‭ (‬17‭) ‬لفولهام‭.‬

وقاد‭ ‬الألماني‭ ‬كيفن‭ ‬شايد‭ ‬فريقه‭ ‬برنتفورد‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬إيبسويتش‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭ ‬سجله‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬18،‭ ‬مانحا‭ ‬إياه‭ ‬نقطته‭ ‬الـ55‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن،‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬برايتون‭ ‬التاسع‭ ‬والفائز‭ ‬على‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬بهدفين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬سجلهما‭ ‬داني‭ ‬ويلبيك‭ (‬28‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭) ‬والبديل‭ ‬الألماني‭ ‬برايان‭ ‬غرودا‭ (‬85‭).‬

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