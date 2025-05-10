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باول وأوفنر يتأهلان للدور الثالث

باول وأوفنر يتأهلان للدور الثالث

2025-05-10 08:05:13
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١١ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

روما‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تأهل‭ ‬الأمريكي‭ ‬تومي‭ ‬باول‭ ‬للدور‭ ‬الثالث‭ ‬بمنافسات‭ ‬فردي‭ ‬الرجال‭ ‬ببطولة‭ ‬روما‭ ‬المفتوحة‭ ‬للتنس‭ ‬بعد‭ ‬فوزه،‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬على‭ ‬الإسباني‭ ‬روبرتو‭ ‬باوتيستا‭ ‬أجوت‭ ‬6‭ / ‬1‭ ‬و6‭ / ‬4‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬باول‭ ‬التشيكي‭ ‬توماس‭ ‬ماتشاك‭ ‬الذي‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬الأمريكي‭ ‬ليرنر‭ ‬تين‭ ‬6‭ / ‬4‭ ‬و6‭ / ‬4‭.‬

كما‭ ‬فاز‭ ‬النمساوي‭ ‬سيباستيان‭ ‬أوفنر‭ ‬على‭ ‬الأمريكي‭ ‬فرانسيس‭ ‬تيافوي،‭ ‬المصنف‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭ / ‬2‭ ‬و6‭ / ‬7‭ ‬و6‭ / ‬3‭.‬

وأصبح‭ ‬تيافوي،‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬11‭ ‬مباراة‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬الرملية‭ ‬في‭ ‬2025،‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬مصنف‭ ‬يخرج‭ ‬من‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬القرعة‭.‬

وفي‭ ‬النصف‭ ‬الآخر،‭ ‬ودع‭ ‬البلغاري‭ ‬جريجور‭ ‬ديميتروف‭ ‬والفرنسي‭ ‬أوجو‭ ‬هومبير،‭ ‬والكندي‭ ‬دينيس‭ ‬شابوفالوف،‭ ‬والامريكي‭ ‬أليكس‭ ‬ميكليسين‭ ‬والأرجنتيني‭ ‬سيباستيان‭ ‬بايز،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭.‬

ويلتقي‭ ‬أوفنر‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬سيروندولو‭ ‬والتشيلسي‭ ‬نيكولاي‭ ‬ياري‭.‬

وفي‭ ‬بقية‭ ‬المباريات،‭ ‬فاز‭ ‬المجري‭ ‬فابيان‭ ‬ماروزسان‭ ‬على‭ ‬الروسي‭ ‬أندريه‭ ‬روبليف‭ ‬7‭ / ‬5‭ ‬و4‭ / ‬6‭ ‬و6‭ / ‬3،‭ ‬والإيطالي‭ ‬ماتيو‭ ‬بريتيني‭ ‬على‭ ‬البريطاني‭ ‬جاكوب‭ ‬فيرنلي‭ ‬6‭ / ‬4‭ ‬و7‭ / ‬6‭.‬

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