باول وأوفنر يتأهلان للدور الثالث

باول وأوفنر يتأهلان للدور الثالث
روما - (د ب أ): تأهل الأمريكي تومي باول للدور الثالث بمنافسات فردي الرجال ببطولة روما المفتوحة للتنس بعد فوزه، أمس السبت، على الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت 6 / 1 و6 / 4.
ومن المقرر أن يلتقي باول التشيكي توماس ماتشاك الذي تغلب على الأمريكي ليرنر تين 6 / 4 و6 / 4.
كما فاز النمساوي سيباستيان أوفنر على الأمريكي فرانسيس تيافوي، المصنف الخامس عشر في البطولة، بنتيجة 6 / 2 و6 / 7 و6 / 3.
وأصبح تيافوي، الذي لعب 11 مباراة على الملاعب الرملية في 2025، أول لاعب مصنف يخرج من النصف الأول من القرعة.
وفي النصف الآخر، ودع البلغاري جريجور ديميتروف والفرنسي أوجو هومبير، والكندي دينيس شابوفالوف، والامريكي أليكس ميكليسين والأرجنتيني سيباستيان بايز، أمس الجمعة.
ويلتقي أوفنر الفائز من المباراة التي تجمع بين الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو والتشيلسي نيكولاي ياري.
وفي بقية المباريات، فاز المجري فابيان ماروزسان على الروسي أندريه روبليف 7 / 5 و4 / 6 و6 / 3، والإيطالي ماتيو بريتيني على البريطاني جاكوب فيرنلي 6 / 4 و7 / 6.
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