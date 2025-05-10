فليك يدعو إلى فرض الهيمنة في الكلاسيكو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١١ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

برشلونة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دعا‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭ ‬لاعبي‭ ‬برشلونة،‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬إلى‭ ‬تجاوز‭ ‬خروجهم‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬والعودة‭ ‬بقوة‭ ‬لفرض‭ ‬هيمنته‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬كلاسيكو‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب‭.‬

ويتصدر‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬ترتيب‭ ‬الفرق‭ ‬برصيد‭ ‬79‭ ‬نقطة‭ ‬متقدما‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬غريمه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬4‭ ‬مراحل‭ ‬من‭ ‬النهاية‭.‬

أُقصي‭ ‬برشلونة‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬الأم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬إنتر‭ ‬الإيطالي‭ (‬خسر‭ ‬6‭-‬7‭ ‬بإجمالي‭ ‬المباراتين‭) ‬الذي‭ ‬حطّم‭ ‬أحلام‭ ‬رجال‭ ‬فليك‭ ‬بتحقيق‭ ‬رباعية‭ ‬محتملة‭.‬

وقال‭ ‬فليك‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عشية‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬المنتظر‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬والثلاثين‭: ‬‮«‬تحدثنا‭ ‬عما‭ ‬يفكرون‭ ‬فيه‭ (‬اللاعبون‭) ‬وما‭ ‬يشعرون‭ ‬به،‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬يعلم‭ ‬الجميع‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬مستوياتك،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬فعله‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نتمتع‭ ‬بالنشاط،‭ ‬ونريد‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬الفريق‭ ‬يلعب‭ ‬بحماس‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب،‭ ‬مسيطرا‭ ‬كالمعتاد،‭ ‬ونعلم‭ ‬أنه‭ ‬فريق‭ ‬رائع‭ (‬ريال‭ ‬مدريد‭) ‬‭(‬ضدنا‭)‬‮»‬‭.‬

وفاز‭ ‬برشلونة‭ ‬على‭ ‬ريال‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مباريات‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬الثلاث‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬4‭-‬0‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬سانتياغو‭ ‬برنابيو‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭. ‬ثم‭ ‬سحق‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬بنتيجة‭ ‬5‭-‬2‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬في‭ ‬يناير،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتفوق‭ ‬عليه‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬الملك‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭-‬2‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭ ‬في‭ ‬أبريل‭.‬

حتى‭ ‬إذا‭ ‬خسر‭ ‬برشلونة،‭ ‬فسيحافظ‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬لكن‭ ‬فليك‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬فريقه‭ ‬يسعى‭ ‬لهزيمة‭ ‬لوس‭ ‬بلانكوس‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬ندخل‭ ‬المباراة‭ ‬دائما‭ ‬للفوز،‭ ‬لا‭ ‬يهم‭ ‬ترتيب‭ ‬الجدول‮»‬‭.‬

وأردف‭: ‬‮«‬سنركز‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المباراة،‭ ‬ونبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا‭ ‬للفوز‭ ‬بالنقاط‭ ‬الثلاث‮»‬‭.‬

واستطرد‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬الكلاسيكو‭ ‬مهم‭ ‬لجماهيرنا،‭ ‬للجميع،‭ ‬لبرشلونة،‭ ‬للاعبين،‭ ‬لي‭ ‬ولجهازي‭ ‬الفني‭. ‬من‭ ‬الرائع‭ ‬اللعب‭ ‬والمنافسة‭ ‬ضدهم‮»‬‭.‬