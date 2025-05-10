مواجهات قوية لبلوغ نهائي الفردي في بطولة الاتحاد الآسيوي للتنس

مواجهات قوية لبلوغ نهائي الفردي في بطولة الاتحاد الآسيوي للتنس
بلغ اللاعب السوري محمد سليم الدور نصف النهائي لبطولة الاتحاد الآسيوي للناشئين المقامة حاليا على ملاعب الاتحاد البحريني للتنس بجامعة بوليتكنك البحرين بمدينة عيسى.
وجاء تأهل اللاعب السوري إلى نصف نهائي فردي الأولاد بعد تغلبه على اللاعب النيوزلندي جاكويس روب بمجموعتين دون مقابل وبنتيجة 6/4 و6/0 في المباراة التي جمعتهما أمس في الدور ربع النهائي.
كما صعد اللاعب الإيراني المصنف الأول بالبطولة رافيبورجيني إلى الدور قبل النهائي بتغلبه على الهندي سيندل كومار بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة وبنتيجة 4/6، 6/0 و6/3، كما تأهل الهندي هيت كاندوريا إلى الدور ذاته بتفوقه على مواطنة هارش ماراوها بمجموعتين دون مقابل جاءت نتيجتهما 6/4 و6/0.
وفي آخر مباريات الأمس ضمن منافسات ربع نهائي فردي الأولاد، أكمل اللاعب الإندونيسي إيثان فرانز المصنف الثاني في البطولة والمرشح بقوة للحصول على لقبها أضلاع مربع الدور نصف النهائي بفوزه على الهندي قيقان ميردها بنتيجة 6/0 و6/3.
ويلتقي في نصف نهائي فردي الأولاد السوري محمد سليم الإيراني رافيبورجيني، فيما يلتقي الإندونيسي ايثان فرانز الهندي هيت كاندوريا.
وضمن منافسات الدور ربع النهائي لفردي الفتيات، تأهلت اللاعبة الإيرانية ألين محمديان بصعوبة إلى الدور قبل النهائي بعد فوزها على الماليزيو أماندا تينغ بمجموعتين مقابل مجموعة واحد، وجاءت نتائج المجموعات 3/6، 6/2 و6/2، كما تأهلت اللاعبة الأوزبكية توردي موردوفا إلى نصف النهائي بفوز صعب على الهندية بادما باريا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة وبواقع 7/6(3)، 4/6 و6/2 في المباراة التي جمعتهما في الدور ربع النهائي.
ولحقت اللاعبة الهندية فاسوندرا بالاجي المصنفة الأولى بالبطولة بالمتأهلين إلى الدور نصف النهائي بتغلبها على الماليزية أودري تنغ بمجموعتين دون مقابل وبنتيجة 6/0 و7/5، فيما تأهلت اللاعبة الهندية نياتي باهنداري إلى قبل النهائي بفوز كبير ومستحق على الإيرانية رافيبروجيني بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة وبنتيجة 3/6، 6/3 و6/4.
منافسات الزوجي
من جانب آخر، بلغ الثنائي الهندي رانبير ساندوه وتانيش ناندا نصف نهائي مسابقة دوجي الأولاد لعد فوزهما على الثنائي السنغافوري فيليبي باونو وليون هو بنتيجة 6/1، 4/6 و15/13.
كما صعد الثنائي الهندي هارش ماراوها وهيت كاندوريا إلى الدور ذاته بتغلبهما على الثنائي المكون من السعودي حمزة المنصوري والهندي سينديل كوما بنتيجة 7/6(4)، (4)6/7 و10/5.
وتأهل الثنائي الإيراني رافيبوروجيني وأراد زينلي إلى نصف نهائي المسابقة بتفوقهما على الثنائي المكون من السعودي سهيل التاجي والنيوزلندي جاكويس روب بنتيجة 6/2 و/3.
وفي آخر مباريات ربع نهائي فردي الأولاد، تأهل الثنائي الهندي أراف تشهالاني وفيفان ميردها بفوزهما على الثنائي جوستين تشان وشيف موهان من هونغ كونغ بنتيجة 6/4، (7)6/7 و10/7.
وفي منافسات ربع نهائي زوجي الفتيات، حجز الثنائي المكون من الأوزبكية توردي مردوفا والهندي فاسوندا بالاجي مقعدهما في نصف النهائي بتغلبهما على الثنائي الكازاخي سميرا نورزهانوفا وشقيتها صافيا نورزهانوفا بنتيجة 6/1 و6/1.
وتأهل الثنائي الهندي بادمابريا وديا رافيكومار بفوزهما على الثنائي المكون من الهندية نياتي باهنداري والسنغافورية نادين تيو بنتيجة 6/3 و7/6.
وبلغ الثنائي الماليزي أماندا تينغ وأودري تينغ نصف النهائي بتخطيهما الثنائي المكون من الألمانية مايار رحال والأردنية جوكاشاو 6/1 و6/0. وصعدت اليابانية تشي هو شياري برفقة زميلتها التايلندية وونغ وانيتكاجو إلى نصف النهائي بتغلبهما على الثنائي الإيراني ألين محمديان ورافيبورجيني بنتيجة 7/6(2)، 5/7 و10/8.
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