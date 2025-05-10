مواجهات قوية لبلوغ نهائي الفردي في بطولة الاتحاد الآسيوي للتنس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١١ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

بلغ‭ ‬اللاعب‭ ‬السوري‭ ‬محمد‭ ‬سليم‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬لبطولة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للناشئين‭ ‬المقامة‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬بجامعة‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭.‬

وجاء‭ ‬تأهل‭ ‬اللاعب‭ ‬السوري‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬فردي‭ ‬الأولاد‭ ‬بعد‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬النيوزلندي‭ ‬جاكويس‭ ‬روب‭ ‬بمجموعتين‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬وبنتيجة‭ ‬6‭/‬4‭ ‬و6‭/‬0‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭.‬

كما‭ ‬صعد‭ ‬اللاعب‭ ‬الإيراني‭ ‬المصنف‭ ‬الأول‭ ‬بالبطولة‭ ‬رافيبورجيني‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬الهندي‭ ‬سيندل‭ ‬كومار‭ ‬بمجموعتين‭ ‬مقابل‭ ‬مجموعة‭ ‬واحدة‭ ‬وبنتيجة‭ ‬4‭/‬6،‭ ‬6‭/‬0‭ ‬و6‭/‬3،‭ ‬كما‭ ‬تأهل‭ ‬الهندي‭ ‬هيت‭ ‬كاندوريا‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬ذاته‭ ‬بتفوقه‭ ‬على‭ ‬مواطنة‭ ‬هارش‭ ‬ماراوها‭ ‬بمجموعتين‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬جاءت‭ ‬نتيجتهما‭ ‬6‭/‬4‭ ‬و6‭/‬0‭.‬

وفي‭ ‬آخر‭ ‬مباريات‭ ‬الأمس‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬فردي‭ ‬الأولاد،‭ ‬أكمل‭ ‬اللاعب‭ ‬الإندونيسي‭ ‬إيثان‭ ‬فرانز‭ ‬المصنف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬والمرشح‭ ‬بقوة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬لقبها‭ ‬أضلاع‭ ‬مربع‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الهندي‭ ‬قيقان‭ ‬ميردها‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬0‭ ‬و6‭/‬3‭.‬

ويلتقي‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬فردي‭ ‬الأولاد‭ ‬السوري‭ ‬محمد‭ ‬سليم‭ ‬الإيراني‭ ‬رافيبورجيني،‭ ‬فيما‭ ‬يلتقي‭ ‬الإندونيسي‭ ‬ايثان‭ ‬فرانز‭ ‬الهندي‭ ‬هيت‭ ‬كاندوريا‭.‬

وضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لفردي‭ ‬الفتيات،‭ ‬تأهلت‭ ‬اللاعبة‭ ‬الإيرانية‭ ‬ألين‭ ‬محمديان‭ ‬بصعوبة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬الماليزيو‭ ‬أماندا‭ ‬تينغ‭ ‬بمجموعتين‭ ‬مقابل‭ ‬مجموعة‭ ‬واحد،‭ ‬وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬المجموعات‭ ‬3‭/‬6،‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و6‭/‬2،‭ ‬كما‭ ‬تأهلت‭ ‬اللاعبة‭ ‬الأوزبكية‭ ‬توردي‭ ‬موردوفا‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬بفوز‭ ‬صعب‭ ‬على‭ ‬الهندية‭ ‬بادما‭ ‬باريا‭ ‬بمجموعتين‭ ‬مقابل‭ ‬مجموعة‭ ‬واحدة‭ ‬وبواقع‭ ‬7‭/‬6‭(‬3‭)‬،‭ ‬4‭/‬6‭ ‬و6‭/‬2‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭.‬

ولحقت‭ ‬اللاعبة‭ ‬الهندية‭ ‬فاسوندرا‭ ‬بالاجي‭ ‬المصنفة‭ ‬الأولى‭ ‬بالبطولة‭ ‬بالمتأهلين‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬بتغلبها‭ ‬على‭ ‬الماليزية‭ ‬أودري‭ ‬تنغ‭ ‬بمجموعتين‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬وبنتيجة‭ ‬6‭/‬0‭ ‬و7‭/‬5،‭ ‬فيما‭ ‬تأهلت‭ ‬اللاعبة‭ ‬الهندية‭ ‬نياتي‭ ‬باهنداري‭ ‬إلى‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬بفوز‭ ‬كبير‭ ‬ومستحق‭ ‬على‭ ‬الإيرانية‭ ‬رافيبروجيني‭ ‬بمجموعتين‭ ‬مقابل‭ ‬مجموعة‭ ‬واحدة‭ ‬وبنتيجة‭ ‬3‭/‬6،‭ ‬6‭/‬3‭ ‬و6‭/‬4‭.‬

منافسات‭ ‬الزوجي

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬بلغ‭ ‬الثنائي‭ ‬الهندي‭ ‬رانبير‭ ‬ساندوه‭ ‬وتانيش‭ ‬ناندا‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬دوجي‭ ‬الأولاد‭ ‬لعد‭ ‬فوزهما‭ ‬على‭ ‬الثنائي‭ ‬السنغافوري‭ ‬فيليبي‭ ‬باونو‭ ‬وليون‭ ‬هو‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬1،‭ ‬4‭/‬6‭ ‬و15‭/‬13‭.‬

كما‭ ‬صعد‭ ‬الثنائي‭ ‬الهندي‭ ‬هارش‭ ‬ماراوها‭ ‬وهيت‭ ‬كاندوريا‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬ذاته‭ ‬بتغلبهما‭ ‬على‭ ‬الثنائي‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬السعودي‭ ‬حمزة‭ ‬المنصوري‭ ‬والهندي‭ ‬سينديل‭ ‬كوما‭ ‬بنتيجة‭ ‬7‭/‬6‭(‬4‭)‬،‭ (‬4‭)‬6/7‭ ‬و10‭/‬5‭.‬

وتأهل‭ ‬الثنائي‭ ‬الإيراني‭ ‬رافيبوروجيني‭ ‬وأراد‭ ‬زينلي‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬المسابقة‭ ‬بتفوقهما‭ ‬على‭ ‬الثنائي‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬السعودي‭ ‬سهيل‭ ‬التاجي‭ ‬والنيوزلندي‭ ‬جاكويس‭ ‬روب‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و‭/‬3‭.‬

وفي‭ ‬آخر‭ ‬مباريات‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬فردي‭ ‬الأولاد،‭ ‬تأهل‭ ‬الثنائي‭ ‬الهندي‭ ‬أراف‭ ‬تشهالاني‭ ‬وفيفان‭ ‬ميردها‭ ‬بفوزهما‭ ‬على‭ ‬الثنائي‭ ‬جوستين‭ ‬تشان‭ ‬وشيف‭ ‬موهان‭ ‬من‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬4،‭ (‬7‭)‬6/7‭ ‬و10‭/‬7‭.‬

وفي‭ ‬منافسات‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬زوجي‭ ‬الفتيات،‭ ‬حجز‭ ‬الثنائي‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬الأوزبكية‭ ‬توردي‭ ‬مردوفا‭ ‬والهندي‭ ‬فاسوندا‭ ‬بالاجي‭ ‬مقعدهما‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬بتغلبهما‭ ‬على‭ ‬الثنائي‭ ‬الكازاخي‭ ‬سميرا‭ ‬نورزهانوفا‭ ‬وشقيتها‭ ‬صافيا‭ ‬نورزهانوفا‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬1‭ ‬و6‭/‬1‭.‬

وتأهل‭ ‬الثنائي‭ ‬الهندي‭ ‬بادمابريا‭ ‬وديا‭ ‬رافيكومار‭ ‬بفوزهما‭ ‬على‭ ‬الثنائي‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬الهندية‭ ‬نياتي‭ ‬باهنداري‭ ‬والسنغافورية‭ ‬نادين‭ ‬تيو‭ ‬بنتيجة‭ ‬6/3‭ ‬و7‭/‬6‭.‬

وبلغ‭ ‬الثنائي‭ ‬الماليزي‭ ‬أماندا‭ ‬تينغ‭ ‬وأودري‭ ‬تينغ‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬بتخطيهما‭ ‬الثنائي‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬الألمانية‭ ‬مايار‭ ‬رحال‭ ‬والأردنية‭ ‬جوكاشاو‭ ‬6‭/‬1‭ ‬و6‭/‬0‭. ‬وصعدت‭ ‬اليابانية‭ ‬تشي‭ ‬هو‭ ‬شياري‭ ‬برفقة‭ ‬زميلتها‭ ‬التايلندية‭ ‬وونغ‭ ‬وانيتكاجو‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬بتغلبهما‭ ‬على‭ ‬الثنائي‭ ‬الإيراني‭ ‬ألين‭ ‬محمديان‭ ‬ورافيبورجيني‭ ‬بنتيجة‭ ‬7‭/‬6‭(‬2‭)‬،‭ ‬5‭/‬7‭ ‬و10‭/‬8‭.‬