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وزير الخارجية التركي يكشف عن تعرضه لمحاولة اغتيال بتسميمه

وزير الخارجية التركي يكشف عن تعرضه لمحاولة اغتيال بتسميمه

2025-05-10 08:04:57
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١١ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

كشف‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬هاكان‭ ‬فيدان‭ ‬عن‭ ‬تعرضه‭ ‬لمحاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬بتسميمه‭ ‬بكمية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الزرنيخ‭ ‬والزئبق‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭.‬

وخلال‭ ‬مقابلة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬24‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬،‭ ‬قال‭ ‬فيدان‭: ‬‮«‬تم‭ ‬تسميمنا،‭ ‬وظهر‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬التحاليل‭ ‬الطبية‭. ‬هذه‭ ‬الأمور‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬نواجهها‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬فيدان‭ ‬أنه‭ ‬فضّل‭ ‬عدم‭ ‬الإفصاح‭ ‬عن‭ ‬الحادثة‭ ‬سابقا،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المحاولات‭ ‬لن‭ ‬تثنيه‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬واجبه،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬هنا‭ ‬لخدمة‭ ‬الوطن،‭ ‬سواء‭ ‬حاولوا‭ ‬اغتيالنا‭ ‬جسديا‭ ‬أو‭ ‬معنويا‮»‬‭.‬

وعند‭ ‬سؤاله‭ ‬عن‭ ‬الجهة‭ ‬المسؤولة،‭ ‬امتنع‭ ‬عن‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬التفاصيل،‭ ‬مكتفيا‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬أعداء‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان،‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الداخل‮»‬‭. ‬

وتطرق‭ ‬الوزير‭ ‬التركي‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬بـ‮«‬حملات‭ ‬تشويه‭ ‬متعمدة‮»‬‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬هو‭ ‬وعائلته‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الوطنية‭ (‬ MIT ‭) ‬عام‭ ‬2010،‭ ‬محملا‭ ‬أحزاب‭ ‬المعارضة‭ ‬والتنظيمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬مسؤولية‭ ‬استغلال‭ ‬هذه‭ ‬الحملات‭ ‬لأغراض‭ ‬سياسية‭.‬

وانتقد‭ ‬فيدان‭ ‬استخدام‭ ‬بعض‭ ‬الأطراف‭ ‬لمعلومات‭ ‬تروج‭ ‬لها‭ ‬‮«‬مافيا‭ ‬الجريمة‭ ‬المنظمة‮»‬،‭ ‬واصفا‭ ‬ذلك‭ ‬بـ«أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬يمكن‭ ‬الوصول‭ ‬اليه‮»‬‭.‬

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