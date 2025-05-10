وزير الخارجية التركي يكشف عن تعرضه لمحاولة اغتيال بتسميمه
كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن تعرضه لمحاولة اغتيال بتسميمه بكمية كبيرة من الزرنيخ والزئبق قبل سنوات.
وخلال مقابلة تلفزيونية على قناة «24 تي في»، قال فيدان: «تم تسميمنا، وظهر ذلك في التحاليل الطبية. هذه الأمور جزء من التحديات التي نواجهها».
وأضاف فيدان أنه فضّل عدم الإفصاح عن الحادثة سابقا، مؤكدا أن مثل هذه المحاولات لن تثنيه عن أداء واجبه، وقال: «نحن هنا لخدمة الوطن، سواء حاولوا اغتيالنا جسديا أو معنويا».
وعند سؤاله عن الجهة المسؤولة، امتنع عن الكشف عن التفاصيل، مكتفيا بالقول: «لدينا أعداء في كل مكان، وليس فقط في الداخل».
وتطرق الوزير التركي إلى ما وصفه بـ«حملات تشويه متعمدة» تعرض لها هو وعائلته منذ توليه منصب رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية ( MIT ) عام 2010، محملا أحزاب المعارضة والتنظيمات الإرهابية مسؤولية استغلال هذه الحملات لأغراض سياسية.
وانتقد فيدان استخدام بعض الأطراف لمعلومات تروج لها «مافيا الجريمة المنظمة»، واصفا ذلك بـ«أدنى مستوى يمكن الوصول اليه».
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