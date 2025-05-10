البابا ليو الرابع عشر يؤكد أهمية القضايا الاجتماعية في اختيار اسمه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١١ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

الفاتيكان‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكد‭ ‬البابا‭ ‬ليو‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬ان‭ ‬اختيار‭ ‬اسمه‭ ‬البابوي‭ ‬أخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬أهمية‭ ‬القضايا‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬مع‭ ‬مجمع‭ ‬الكرادلة‭. ‬وعزا‭ ‬روبرت‭ ‬فرنسيس‭ ‬بريفوست‭ (‬69‭ ‬عاما‭) ‬بحسب‭ ‬الترجمة‭ ‬العربية‭ ‬لخطابه‭ ‬التي‭ ‬أصدرها‭ ‬الفاتيكان‭ ‬اختيار‭ ‬هذا‭ ‬الاسم‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬عدة‭ ‬أسباب‮»‬‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬هو‭ ‬أنَّ‭ ‬البابا‭ ‬ليو‭ ‬الثالث‭ ‬عشر،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرسالة‭ ‬العامة‭ ‬التاريخية‭ (‬ Rerum ‭ ‬ novarum ‭) ‬قد‭ ‬تناول‭ ‬المسألة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬الثورة‭ ‬الصناعية‭ ‬الأولى‮»‬‭. ‬

هذه‭ ‬الرسالة‭ ‬البابوية‭ ‬الصادرة‭ ‬عام‭ ‬1891‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬ترجمتها‭ ‬بـ«الأشياء‭ ‬الجديدة‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬الابتكارات‮»‬،‭ ‬هي‭ ‬النص‭ ‬الافتتاحي‭ ‬لـ«العقيدة‭ ‬الاجتماعية‮»‬‭ ‬للكنيسة‭ ‬الكاثوليكية‭ ‬والتي‭ ‬تتمحور‭ ‬حول‭ ‬مبادئ‭ ‬الكرامة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬لاسيما‭ ‬التضامن‭ ‬والخير‭ ‬العام‭. ‬وأضاف‭ ‬البابا‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬انتخابه‭ ‬الخميس،‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬اجتماع‭ ‬الكرادلة‭ ‬‮«‬اليوم،‭ ‬تضع‭ ‬الكنيسة‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬الجميع‭ ‬تراثها‭ ‬في‭ ‬العقيدة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للكنيسة‭ ‬لكي‭ ‬تجيب‭ ‬عن‭ ‬ثورة‭ ‬صناعية‭ ‬جديدة‭ ‬وتطورات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬بما‭ ‬تطرحه‭ ‬من‭ ‬تحديات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬كرامة‭ ‬الإنسان،‭ ‬وعن‭ ‬العدالة‭ ‬والعمل‮»‬‭. ‬

وذكّر‭ ‬البابا‭ ‬بـ‮«‬الأسلوب‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬التفاني‭ ‬الكامل‭ ‬في‭ ‬الخدمة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬انتهجه‭ ‬سلفه‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس،‭ ‬مضيفا‭ ‬امام‭ ‬الكرادلة‭ ‬‮«‬لنقبل‭ ‬إذن‭ ‬هذا‭ ‬الارث‭ ‬الثمين‭ ‬ولنستأنف‭ ‬المسير،‭ ‬يحركنا‭ ‬الرجاء‭ ‬عينه‭ ‬الذي‭ ‬ينبعث‭ ‬من‭ ‬الإيمان‮»‬‭. ‬واشار‭ ‬ليو‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬المرتكزات‭ ‬الأساسية‮»‬‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬الإرشاد‭ ‬الرسولي‭ ‬‮«‬فرح‭ ‬الإنجيل‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أعاد‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2013،‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬انتخابه‭. ‬

كما‭ ‬تحدث‭ ‬البابا،‭ ‬وهو‭ ‬أوّل‭ ‬حبر‭ ‬أعظم‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ويحمل‭ ‬جنسية‭ ‬البيرو،‭ ‬حيث‭ ‬أمضى‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬التبشير،‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الحوار‭ ‬الشجاع‭ ‬المفعم‭ ‬بالثقة‭ ‬مع‭ ‬العالم‭ ‬المعاصر‭ ‬في‭ ‬تنوّع‭ ‬أبعاده‭ ‬وحقائقه‮»‬‭ ‬و«العناية‭ ‬المحبة‭ ‬بالأخيرين‭ ‬والمهمشين‮»‬‭ ‬و«الارتداد‭ ‬الإرسالي‭ ‬للجماعة‭ ‬المسيحية‭ ‬بأسرها‮»‬‭ ‬و«النمو‭ ‬في‭ ‬روح‭ ‬المجمعية‭ ‬والسينودسيّة‮»‬‭ (‬أي‭ ‬إشراك‭ ‬ممثلي‭ ‬الكنيسة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭). ‬واعتبر‭ ‬البابا‭ ‬الأغسطينوسي‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬مجرد‭ ‬خادم‭ ‬متواضع‭ ‬لله‭ ‬ولشعبه‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أرغب‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬نُجدّد‭ ‬معا‭ ‬التزامنا‭ ‬التام‭ ‬بالمسيرة‭ ‬التي‭ ‬تسلكها‭ ‬الكنيسة‭ ‬الجامعة‭ ‬منذ‭ ‬عقود،‭ ‬مستنيرة‭ ‬بنور‭ ‬المجمع‭ ‬الفاتيكاني‭ ‬الثاني‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬نقل‭ ‬الكنيسة‭ ‬إلى‭ ‬عصر‭ ‬أكثر‭ ‬حداثة‭ (‬1962-1965‭). ‬اليوم‭ ‬الأحد،‭ ‬يرأس‭ ‬البابا‭ ‬الجديد‭ ‬أول‭ ‬صلاة‭ ‬أحد‭ ‬في‭ ‬حبريته،‭ ‬وسيخاطب‭ ‬الحشود‭ ‬من‭ ‬شرفة‭ ‬كاتدرائية‭ ‬القديس‭ ‬بطرس‭ ‬في‭ ‬احتفال‭ ‬‮«‬ملكة‭ ‬السماء‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يجذب‭ ‬آلافا‭ ‬من‭ ‬السياح‭ ‬والمصلين‭.‬