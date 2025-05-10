أحدهم لعب لبرشلونة.. أساطير لم يحققوا لقب الدوري طوال مسيرتهم

حقق هاري كين لقبه الأول بفوزه بلقب الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ، لكن العديد من اللاعبين أصبحوا أساطير دون الفوز بأي لقب في مسابقاتهم المحلية، حتى مع خزانة ألقاب فارغة تماماً.

تركت كرة القدم نجوماً حقيقيين على حافة المجد، حيث اختار الكثير منهم تمثيل ألوان فرقهم طوال حياتهم بدلاً من الفوز بالألقاب مع آخرين.

جريزمان وانتقاله إلى برشلونة

ظل لقب الدوري بعيداً عن متناول المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان في العامين اللذين سبقا انضمامه إلى أتلتيكو مدريد، وفاز الفريق المدريدي بلقب الدوري (2014 و2021)، كان انضمامه إلى برشلونة، تاركاً أتليتيكو، يوحي بأنه جاء للفوز بالألقاب، لكن اللقب الوحيد كان كأس ملك إسبانيا.

كان غريزمان في دوري الدرجة الأولى منذ أن كان عمره 18 عاماً والآن أصبح عمره 34 عاماً، وما زال غير قادر على إنهاء الدوري الإسباني في المركز الأول، 17 موسماً و198 هدفاً تجعله أسطورة في مسابقة الدوري الإسباني، ولكن دون التتويج، ومع ذلك، فهو

فاز بكأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي، والدوري الأوروبي.

أسطورة أخرى من أتلتيكو

لعب فرناندو توريس الملقب بـ"الطفل" 20 موسماً في الدرجة الأولى في دول مثل إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا واليابان، وسجل 194 هدفاً في المسابقات المحلية، لكن دون أن يرفع الكأس.

لعب أسطورة أتلتيكو مدريد لأندية مثل ميلان وليفربول وتشيلسي، وفاز بلقبين في الدوري الأوروبي، ولقب في دوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وهو أيضاً بطل العالم وأوروبا مع المنتخب الإسباني.

جيرارد وليفربول

فاز ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز بدون ستيفن جيرارد، حصل جيرارد على المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز في ثلاث مناسبات، ولم يفز بالدوري الإنجليزي الممتاز على مدار 17 موسماً، وهو أمر مدهش، على الرغم من أنه يعد أحد الأمثلة على اللاعب الذي أراد فريق حياته فوق كل شيء.

كان جيرارد قائداً للمنتخب الإنجليزي لمدة 12 عاماً، وخلال السنوات العشر التي قضاها خارج الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز ليفربول بالدوري مرتين.

هيونغ مين سون مع توتنهام

أنهى هيونج مين سون موسمه العاشر بقميص توتنهام هوتسبير والسادس عشر له كمحترف دون الفوز بأي لقب، ولم يحقق هذا إلا مع منتخب بلاده: كوريا الجنوبية. الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية.

دمر ليفربول فرصته في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2019، وفاز فريق يورجن كلوب على اللندنيين في متروبوليتانو.

في الوضع الحالي، يتمتع اللاعب الكوري الجنوبي بفرصة مثالية هذا العام: فهو يلعب في نهائي الدوري الأوروبي، حيث يمكنه رفع الكأس في سان ماميس إذا تمكن من التغلب على مانشستر يونايتد.