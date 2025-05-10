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بيان شديد اللهجة من نقابة المحامين وملاحقة قانونية للمسيئين للوطن

بيان شديد اللهجة من نقابة المحامين وملاحقة قانونية للمسيئين للوطن

2025-05-10 03:08:01
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت نقابة المحامين إنها شكّلت فريقًا قانونيًا لملاحقة كل من تسوّل له نفسه الإساءة للوطن وتاريخه المشرف وحاضره المشرق.
وأضافت نقابة المحامين، في بيان لنقيب المحامين يحيى أبو عبود، أنها تابعت ما صدر عن بعض المواقع الصحفية من افتراءات بحق الدور الأردني المشرف في إغاثة الشعب الفلسطيني جراء العدوان الصهيوني الغاشم.
وأكدت أن هذه الإساءات جزء من الحملة الظالمة لثني الأردن عن الاستمرار بدوره الطليعي والميداني لدعم القضية الفلسطينية على مرّ التاريخ، والذي لم يتقدّمه فيه أحد، وعلى كافة الصُعد: عسكريًا، وسياسيًا، وقانونيًا، وإعلاميًا. وأشارت إلى أن دماء أبناء الجيش العربي الزكية، التي جُبِلت بأرض فلسطين، تروي الملاحم البطولية التي سطّروها دفاعًا عن فلسطين، ولا يزال الجيش منذ عقود يقدّم الخدمات الطبية لأهلنا في فلسطين.
وأكدت أن الدور السياسي والقانوني للأردن هو محور الصمود في مواجهة الاحتلال، والتهجير، والتوطين، والوطن البديل، والتهويد للأرض والمقدسات، وهو الداعم الأول لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وبيّنت أن شريان الإغاثة الذي يجري من قلب الأردن إلى فلسطين برًا وجوًا لم ينقطع يومًا، وظهر جليًا خلال حرب الإبادة الأخيرة، وأن دور الهيئة الخيرية الهاشمية، من خلال التعامل المباشر معها في إيصال المساعدات التي قدّمتها نقابة المحامين، لم يكن إلا مثالًا للشفافية والنزاهة والتضحية والإخلاص.
واعتبرت أن هذا الدور التاريخي، الذي لا ينكره إلا جاهل، لا ينال من عزيمة الأردن قيادةً وشعبًا وجيشًا في نصرة فلسطين.

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