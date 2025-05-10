الأردن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

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الأردن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باتفاق وقف إطلاق النار بين جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية؛ خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، ترحيب المملكة بهذا الاتفاق، مشدّدًا على أهمية حل الأزمات عبر الطرق الدبلوماسية، واحترام مبادئ حسن الجوار.
وجدّد السفير القضاة التأكيد على دعم المملكة لجميع الجهود الدبلوماسية المُستهدفة حل النزاعات والخلافات عبر الطرق السلمية، مشيدًا بجهود جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وتغليب لغة الحوار وضبط النفس، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، ترحيب المملكة بهذا الاتفاق، مشدّدًا على أهمية حل الأزمات عبر الطرق الدبلوماسية، واحترام مبادئ حسن الجوار.
وجدّد السفير القضاة التأكيد على دعم المملكة لجميع الجهود الدبلوماسية المُستهدفة حل النزاعات والخلافات عبر الطرق السلمية، مشيدًا بجهود جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وتغليب لغة الحوار وضبط النفس، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
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