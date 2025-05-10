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الأردن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

الأردن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

2025-05-10 03:08:01
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باتفاق وقف إطلاق النار بين جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية؛ خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، ترحيب المملكة بهذا الاتفاق، مشدّدًا على أهمية حل الأزمات عبر الطرق الدبلوماسية، واحترام مبادئ حسن الجوار.
وجدّد السفير القضاة التأكيد على دعم المملكة لجميع الجهود الدبلوماسية المُستهدفة حل النزاعات والخلافات عبر الطرق السلمية، مشيدًا بجهود جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وتغليب لغة الحوار وضبط النفس، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.


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