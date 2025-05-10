من ربع دينار إلى 3 دنانير .. أسعار الليمون تحلق في الأسواق المحلية

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من ربع دينار إلى 3 دنانير .. أسعار الليمون تحلق في الأسواق المحلية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رصدت تقارير ميدانية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الليمون في الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد 3 دنانير، وذلك رغم إعلان الجهات المعنية فتح باب الاستيراد لتوفير الكميات اللازمة وضبط الأسعار.
وأشار مراسل "الوكيل الإخباري"، خلال جولة ميدانية في عدد من محال بيع الخضار والفواكه، إلى أن أسعار الليمون ما تزال مرتفعة، الأمر الذي أثار استياء المستهلكين.
جدير بالذكر أن أسعار كيلو الليمون كانت قد انخفضت خلال الأشهر الماضية ، حيث بلغ سعر كيلو الليمون في بعض الفترات ربع دينار فقط
وأشار مراسل "الوكيل الإخباري"، خلال جولة ميدانية في عدد من محال بيع الخضار والفواكه، إلى أن أسعار الليمون ما تزال مرتفعة، الأمر الذي أثار استياء المستهلكين.
جدير بالذكر أن أسعار كيلو الليمون كانت قد انخفضت خلال الأشهر الماضية ، حيث بلغ سعر كيلو الليمون في بعض الفترات ربع دينار فقط
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