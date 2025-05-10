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من ربع دينار إلى 3 دنانير .. أسعار الليمون تحلق في الأسواق المحلية

من ربع دينار إلى 3 دنانير .. أسعار الليمون تحلق في الأسواق المحلية

2025-05-10 03:08:00
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رصدت تقارير ميدانية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الليمون في الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد 3 دنانير، وذلك رغم إعلان الجهات المعنية فتح باب الاستيراد لتوفير الكميات اللازمة وضبط الأسعار.
وأشار مراسل "الوكيل الإخباري"، خلال جولة ميدانية في عدد من محال بيع الخضار والفواكه، إلى أن أسعار الليمون ما تزال مرتفعة، الأمر الذي أثار استياء المستهلكين.
جدير بالذكر أن أسعار كيلو الليمون كانت قد انخفضت خلال الأشهر الماضية ، حيث بلغ سعر كيلو الليمون في بعض الفترات ربع دينار فقط

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