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درون محملة بالمخدرات .. والجيش لها بالمرصاد

درون محملة بالمخدرات .. والجيش لها بالمرصاد

2025-05-10 03:08:00
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت اليوم السبت، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بواسطة طائرة مسيّرة (درون).
وأضاف المصدر: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت طائرة مسيّرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم اعتراض الطائرة والتشويش عليها وإسقاط حمولتها"، مبينًا أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم، وتُسخّر الإمكانات كافة للتصدي لمثل هذه العمليات، ومنع التسلل والتهريب من خلال الحدود، للحفاظ على أمن المملكة الأردنية الهاشمية واستقرارها.

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