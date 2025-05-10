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2250 عملية أعادت البصر .. حملة أردنية تزرع الأمل في عيون الفلسطينيين

2250 عملية أعادت البصر .. حملة أردنية تزرع الأمل في عيون الفلسطينيين

2025-05-10 03:08:00
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استكملت الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية ومستشفى الخنساء، الحملتين الرابعة والخامسة لمكافحة العمى، من خلال إجراء 930 عملية إزالة مياه بيضاء مجانية للمرضى المقيمين في المخيمات بمختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الجمعية في بيان صدر اليوم السبت أن العدد الإجمالي للعمليات التي أُجريت منذ انطلاق الحملة في كانون الثاني من عام 2024 وحتى الآن، وصل إلى 2250 عملية.
وبيّنت أن الحملة انطلقت في مرحلتها الأولى بإجراء 399 عملية جراحية، تلتها 923 عملية ناجحة في المرحلتين الثانية والثالثة، فيما جرى فحص 8072 مريضًا خلال المرحلتين الرابعة والخامسة، بالإضافة إلى العمليات الجراحية، وتوزيع قطرات عيون ونظارات طبية مجانية للمرضى المحتاجين، في خطوة متكاملة تهدف إلى تحسين صحة العيون والارتقاء بجودة حياة المجتمعات المستهدفة.
وقالت مشرفة البرامج في الجمعية، إسلام محمد: "إن هذه الحملة تتجاوز الأرقام، لأن كل عملية جراحية تمثل قصة مؤثرة لعائلات تشهد استعادة أحبائها للبصر، وشباب يعودون للمساهمة في مجتمعاتهم، وكبار سن يستعيدون القدرة على رعاية أسرهم. إن هذه الجهود تدور حول استعادة الأمل والكرامة والاستقلالية".
وأشارت إلى أن النجاح في هذه المبادرة أساسه قوة التعاون بين المنظمات الشريكة والداعمين، الذين لهم دور محوري في تحقيق هذا الإنجاز الإنساني، بالإضافة إلى الالتزام بتوسيع نطاق هذه الجهود لضمان عدم حرمان أي شخص من نعمة البصر، خصوصًا الفئات الأكثر ضعفًا.

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