35 ألف رغيف يوميًا لأهل غزة .. المخبز الأردني يبدأ العمل جنوب القطاع

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35 ألف رغيف يوميًا لأهل غزة .. المخبز الأردني يبدأ العمل جنوب القطاع
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- باشرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع الحملة الأردنية، تشغيل مخبز يومي في جنوب قطاع غزة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتقديم الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين، في ظل استمرار إغلاق المعابر، وشح الطحين، وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
ويهدف المخبز إلى توفير الخبز للعائلات النازحة والمتضررة من العدوان، حيث سينتج يوميًا ما بين 35 إلى 40 ألف رغيف، لتغطية احتياجات آلاف الأسر التي تعاني من نقص الغذاء والمقومات الأساسية للعيش.
ويهدف المخبز إلى توفير الخبز للعائلات النازحة والمتضررة من العدوان، حيث سينتج يوميًا ما بين 35 إلى 40 ألف رغيف، لتغطية احتياجات آلاف الأسر التي تعاني من نقص الغذاء والمقومات الأساسية للعيش.
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