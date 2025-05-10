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35 ألف رغيف يوميًا لأهل غزة .. المخبز الأردني يبدأ العمل جنوب القطاع

35 ألف رغيف يوميًا لأهل غزة .. المخبز الأردني يبدأ العمل جنوب القطاع

2025-05-10 03:07:59
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- باشرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع الحملة الأردنية، تشغيل مخبز يومي في جنوب قطاع غزة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتقديم الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين، في ظل استمرار إغلاق المعابر، وشح الطحين، وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
ويهدف المخبز إلى توفير الخبز للعائلات النازحة والمتضررة من العدوان، حيث سينتج يوميًا ما بين 35 إلى 40 ألف رغيف، لتغطية احتياجات آلاف الأسر التي تعاني من نقص الغذاء والمقومات الأساسية للعيش.


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