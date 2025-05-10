جاهزون لكل طارئ .. الدفاع المدني يتعامل مع مئات الحالات بفعالية

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جاهزون لكل طارئ .. الدفاع المدني يتعامل مع مئات الحالات بفعالية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الـ24 ساعة الماضية مع (1242) حادثًا توزعت بين (1033) حالة إسعافية، و(108) حوادث إنقاذ، و(101) حادث إطفاء، وذلك بمتوسط زمن استجابة بلغ أقل من 8 دقائق.
وبلغ معدل زمن الاستجابة للحالات الإسعافية (7 دقائق و35 ثانية)، في حين بلغ (7 دقائق و36 ثانية) لحوادث الإنقاذ، و(7 دقائق و34 ثانية) لحوادث الإطفاء.
وأكدت المديرية استمرار جاهزيتها للتعامل مع مختلف البلاغات والحالات الطارئة على مدار الساعة، داعية المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عنها حفاظًا على سلامتهم.
وبلغ معدل زمن الاستجابة للحالات الإسعافية (7 دقائق و35 ثانية)، في حين بلغ (7 دقائق و36 ثانية) لحوادث الإنقاذ، و(7 دقائق و34 ثانية) لحوادث الإطفاء.
وأكدت المديرية استمرار جاهزيتها للتعامل مع مختلف البلاغات والحالات الطارئة على مدار الساعة، داعية المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عنها حفاظًا على سلامتهم.
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