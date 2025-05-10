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جاهزون لكل طارئ .. الدفاع المدني يتعامل مع مئات الحالات بفعالية

جاهزون لكل طارئ .. الدفاع المدني يتعامل مع مئات الحالات بفعالية

2025-05-10 03:07:59
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الـ24 ساعة الماضية مع (1242) حادثًا توزعت بين (1033) حالة إسعافية، و(108) حوادث إنقاذ، و(101) حادث إطفاء، وذلك بمتوسط زمن استجابة بلغ أقل من 8 دقائق.
وبلغ معدل زمن الاستجابة للحالات الإسعافية (7 دقائق و35 ثانية)، في حين بلغ (7 دقائق و36 ثانية) لحوادث الإنقاذ، و(7 دقائق و34 ثانية) لحوادث الإطفاء.
وأكدت المديرية استمرار جاهزيتها للتعامل مع مختلف البلاغات والحالات الطارئة على مدار الساعة، داعية المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عنها حفاظًا على سلامتهم.

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