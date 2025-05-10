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هل تقترب الحرب من استراحة مؤقتة؟ موسكو تدرس مقترح وقف إطلاق النار

هل تقترب الحرب من استراحة مؤقتة؟ موسكو تدرس مقترح وقف إطلاق النار

2025-05-10 03:07:59
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم السبت، إن روسيا ستدرس مقترحًا لوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن لموسكو موقفها الخاص، بحسب وكالة الأنباء الروسية (تاس).
وفي وقت سابق اليوم، دعمت قوى أوروبية كبرى وقفًا غير مشروط لإطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يومًا، مع تأييد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووجّهت تهديدًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفرض عقوبات "هائلة" إذا لم يقبل بالاقتراح خلال أيام.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الولايات المتحدة ستتولى، مع مساهمة أوروبية، الإشراف على التزام وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا الذي اقترحه ترامب سابقًا، فضلًا عن أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين، وذلك بعدما التقى قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبولندا، اليوم السبت، نظيرهم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف.
كما حذّر روسيا من أنه "في حال انتهاك وقف إطلاق النار هذا، فإن الدول الأوروبية اتفقت على إعداد عقوبات هائلة ومنسقة بينها وبين الأميركيين".
في المقابل، ندد الكرملين بهذا الموقف الأوروبي الذي وصفه بـ"الصدامي"، وقال المتحدث باسم الكرملين للصحافيين: "نسمع تصريحات متناقضة من جانب أوروبا.. إنها تركز في شكل عام على المواجهة أكثر من تركيزها على مبادرات تهدف إلى إحياء علاقاتنا بشكل أو بآخر".
وأوضح بيسكوف، في وقت سابق اليوم، أن بلاده تريد أن توقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إمدادات الأسلحة لكييف كشرط مسبق لعقد هدنة تستمر شهرًا.
وكان قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبولندا قد زاروا كييف متعهدين بتكثيف الضغط على روسيا حتى توافق على وقف لإطلاق النار، غداة عرض عسكري ضخم في موسكو في ذكرى النصر على النازية.
وقال الزعماء الأربعة إنهم "مستعدون لدعم محادثات سلام في أقرب وقت"، سعيًا لوقف الحرب التي اندلعت مع الغزو الروسي في مطلع العام 2022.
يُذكر أن زيلينسكي كان قد أعلن سابقًا أيضًا موافقته على هدنة غير مشروطة لـ60 يومًا، معتبرًا أنها ستشكل اختبار نوايا فعليًا لموسكو ومدى التزام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بها.
في حين لوّح ترامب بمضاعفة العقوبات في حال لم يلتزم بها أي من الطرفين.
بينما رفضت موسكو، في مارس الماضي، هدنة مؤقتة لمدة شهر، معتبرة أنها تتطلب شروطًا وبحثًا إضافيًا.
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