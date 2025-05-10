الصفدي في دبي.. لقاء دبلوماسي يعزز العلاقات الأردنية الإماراتية

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الصفدي في دبي.. لقاء دبلوماسي يعزز العلاقات الأردنية الإماراتية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يلتقي في هذه الأثناء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، في دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية عبر حسابها على منصة "إكس".
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