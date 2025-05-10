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الصفدي في دبي.. لقاء دبلوماسي يعزز العلاقات الأردنية الإماراتية

الصفدي في دبي.. لقاء دبلوماسي يعزز العلاقات الأردنية الإماراتية

2025-05-10 03:07:59
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يلتقي في هذه الأثناء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، في دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية عبر حسابها على منصة "إكس".

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