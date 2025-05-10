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عاجل بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

عاجل بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

2025-05-10 03:07:57
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت اليوم السبت، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل أشخاص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.
وبيّن المصدر أن قوات حرس الحدود طبّقت قواعد الاشتباك، وألقت القبض عليهم، وجرى تحويلهم إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل السبل والوسائل لمنع مختلف أشكال ومحاولات التسلل والتهريب، حفاظًا على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

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