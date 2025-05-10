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باكستان تشكر ترامب وتشيد بدور واشنطن في حل الأزمة مع الهند

باكستان تشكر ترامب وتشيد بدور واشنطن في حل الأزمة مع الهند

2025-05-10 03:07:56
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في تطورٍ يهدف إلى تخفيف حدة التوترات في جنوب آسيا، شكر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دوره في تسهيل وقف إطلاق النار مع الهند.
وفي منشورٍ على موقع "إكس" (تويتر سابقًا)، قال شهباز شريف: "نشكر الرئيس ترامب على قيادته ودوره الاستباقي من أجل السلام في المنطقة. تُقدّر باكستان الولايات المتحدة لتسهيلها هذه النتيجة، التي قبلناها حرصًا على السلام والاستقرار الإقليميين. كما نشكر نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو على مساهماتهما القيّمة من أجل السلام في جنوب آسيا".
وأضاف: "تعتقد باكستان أن هذا يُمثّل بدايةً جديدةً في حل القضايا التي عصفت بالمنطقة، وحالت دون مسيرتها نحو السلام والازدهار والاستقرار".
وتوصّلت الهند وباكستان لاتفاق وقف إطلاق النار، عقب محادثات جرت بوساطة أميركية، لإنهاء الصراع بين البلدين.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرّح، في وقت سابق من السبت، أن الدولتين اتفقتا على وقف إطلاق النار، بعد محادثات توسطت فيها واشنطن.
ويأتي ذلك بعد أسابيع من الأعمال العدائية بين الدولتين النوويتين، حيث تبادلتا القصف الصاروخي والهجمات بالمسيرات، والقصف المدفعي، في أشد مواجهة بينهما خلال عقود.
وجاءت المواجهات بين البلدين عقب هجوم دموي الشهر الماضي في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه.
وألقت الهند باللوم على باكستان في الهجوم الذي أودى بحياة حوالي 26 شخصًا.
سكاي نيوز


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