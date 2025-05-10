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فنانة لبنانية شهيرة تعود إلى المسرح بعد أسبوع من وفاة زوجها

فنانة لبنانية شهيرة تعود إلى المسرح بعد أسبوع من وفاة زوجها

2025-05-10 03:07:55
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قررت الفنانة اللبنانية كارول سماحة المضي قدمًا في عرض مسرحيتها الغنائية "كلو مسموح"، وفاءً لوصية زوجها الراحل وليد مصطفى، الذي توفي مؤخرًا بعد معاناة طويلة مع المرض.
ونشرت كارول سماحة رسالة مؤثرة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيها: "رغم الظروف الصعبة والفترة الحساسة التي أعيشها، لدي مسؤولية والتزام كبير تجاه فريق العمل وسبعين فنانًا على المسرح. كانت هذه وصية زوجي وليد، أن يُستكمل العمل مهما حصل. افتتاح مسرحية (كلو مسموح) سيكون يومي الإثنين والثلاثاء في 12 و13 مايو، وسنواصل العروض في 15 و16 و17 مايو على مسرح كازينو لبنان. المسيرة مستمرة، مع الألم، ولكن بإيمان كبير".
يُذكر أن مسرحية "كلو مسموح" تنتمي إلى فئة الأعمال الغنائية الاستعراضية، وهي مقتبسة من المسرحية العالمية المعروفة "Anything Goes".
هذا وحرصت الفنانة اللبنانية على شكر كل من دعمها وواساها في مصابها، وكتبت في تغريدة سابقة عبر منصة "إكس": "من أعماق قلبي، أشكر كل من قدّم لي واجب العزاء، أو اتصل بي، أو أرسل إليّ كلمة طيبة... محبتكم كانت مصدر قوة وسندًا كبيرًا لي في هذا الوقت العصيب. أسأل الله أن يبعد عنكم كل حزن".
وكان المنتج المصري وليد مصطفى، زوج كارول سماحة، قد توفي فجر السبت عن عمر يناهز 53 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.
روسيا اليوم


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