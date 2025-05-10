أ.د. أبو كشك يشارك في القمة الاقتصادية الأوراسية الثامنة والعشرين في إسطنبول‎

أ.د. أبو كشك يشارك في القمة الاقتصادية الأوراسية الثامنة والعشرين في إسطنبول
وقال أ.د. أبو كشك "كانت القمة منصة فاعلة جمعت نخبة من الشخصيات والمؤسسات الدولية، وعكست إيمانًا عميقًا بأن المستقبل يبدأ من الحوار والتعاون الإنساني"، متناولًا في كلمته خلال القمة دور التعليم العالي في تعزيز العدالة والابتكار، وأهمية الحوار بين الشعوب كأداة لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة في ظل تحديات عالمية متزايدة.
وركزت القمة الاقتصادية الأوراسية الثامنة والعشرون على المبادئ الأساسية التي توجه نحو السلام، وعالم خالٍ من الحروب يحكمه الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وعلى دور البنوك في اقتصاد المستقبل، وعلى مستقبل الطاقة، وبناء عالم آمن ومنظم، كما تناولت مبادرة“الحزام والطريق” على جدول أعمال القمة الاقتصادية الأوراسية الـ28.
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