أ.د. أبو كشك يشارك في القمة الاقتصادية الأوراسية الثامنة والعشرين في إسطنبول‎

MENAFN - Palestine News Network ) القدس /PNN / شارك أ.د. عماد أبو كشك في القمة الاقتصادية الأوراسية ال28 المنعقدة في إسطنبول بمشاركة واسعة من رؤساء دول وقادة وأكاديميين وصانعي سياسات وممثلين عن أكثر من 50 دولة وعدد من المنظمات الدولية.

وقال أ.د. أبو كشك "كانت القمة منصة فاعلة جمعت نخبة من الشخصيات والمؤسسات الدولية، وعكست إيمانًا عميقًا بأن المستقبل يبدأ من الحوار والتعاون الإنساني"، متناولًا في كلمته خلال القمة دور التعليم العالي في تعزيز العدالة والابتكار، وأهمية الحوار بين الشعوب كأداة لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة في ظل تحديات عالمية متزايدة.

وركزت القمة الاقتصادية الأوراسية الثامنة والعشرون على المبادئ الأساسية التي توجه نحو السلام، وعالم خالٍ من الحروب يحكمه الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وعلى دور البنوك في اقتصاد المستقبل، وعلى مستقبل الطاقة، وبناء عالم آمن ومنظم، كما تناولت مبادرة“الحزام والطريق” على جدول أعمال القمة الاقتصادية الأوراسية الـ28.