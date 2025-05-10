طاقم تحكيم عُماني لإدارة نهائي كأس الأردن بين الوحدات والحسين

طاقم تحكيم عُماني لإدارة نهائي كأس الأردن بين الوحدات والحسين
خبرني - يتولى الطاقم التحكيمي الدولي العُماني، مهمة إدارة مباراة الوحدات والحسين والتي تقام عند الثامنة الإثنين المقبل، على ملعب استاد الملك عبد الله الثاني، ضمن نهائي بطولة كأس الأردن CFI.
ويتكون طاقم التحكيم العُماني من حكم الساحة أحمد الكاف، المساعد الأول أبو بكر العمري، المساعد الثاني راشد الغيثي، والحكم الرابع محمود المجرفي.
ويأتي إسناد مهمة إدارة اللقاء لطاقم التحكيم الدولي العُماني، بناء على طلب إدارة نادي الحسين، وفي إطار تبادل الخبرات والكفاءات التحكيمية مع الدول الشقيقة المجاورة.
وتعتبر هذه المباراة الثانية في بطولة كأس الأردن التي يقودها طاقم تحكيم من الخارج بعد أن أدار الحكم السعودي خالد الطريس لقاء نصف النهائي بين الحسين والفيصلي.
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