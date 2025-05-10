الأسترالي غراهام أرنولد مدرباً جديداً لمنتخب العراق

خبرني - أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم تعاقده رسمياً مع المدرب الأسترالي غراهام أرنولد، خلفاً للإسباني المقال خيسوس كاساس.

قال الاتحاد العراقي في بيان: "وصل إلى العاصمة بغداد، عصر اليوم الجمعة، مدرب منتخبنا الوطني بكرة القدم الأسترالي غراهام أرنولد، تحضيراً لقيادة المنتخب في الاستحقاقات المُقبلة".

أضاف: "من المؤمل أن يتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان رسمياً عن تعيين أرنولد مدرباً لأسود الرافدين"، دون أن يكشف الاتحاد العراقي عن تفاصيل العقد بينهما.

درب أرنولد منتخب بلاده أستراليا بين 2014 و2018 و2024، وخاض قبلها تجارب مع أندية سنترال كوست مارينرز وسيدني إف سي.

ويلتقي أسود الرافدين مع كوريا الجنوبية يوم 5 يونيو 2025 في الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026، قبل أن يواجه الأردن في 10 من نفس الشهر ذاته، في قمة كبيرة بالجولة العاشرة الأخيرة.

ويحتاج زملاء أيمن حسين إلى الفوز في المباراتين لضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026.

يحتل منتخب العراق المركز الثالث برصيد 12، مقابل 13 نقطة للأردن في المركز الثاني.