السيتي يقع في كمين متذيل الدوري

خبرني - سقط فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه ساوثهامبتون في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

خبرني - سقط فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه ساوثهامبتون في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأخفق فريق مانشستر سيتي بقيادة هدافه النرويجي إيرلينغ هالاند العائد بعد الإصابة، في هز شباك أصحاب الأرض على مدار شوطي اللقاء الذي جرى على ملعب ملعب سينت ماري - St Mary's Stadium" بمدينة ساوثهامتون.

واكتفى فريق مانشستر سيتي، الذي يبحث عن مكان تحت الشمس المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 65 نقطة، ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب الدوري، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

بينما يقبع نادي ساوثهامبتون في قاع الترتيب برصيد 12 نقطة فقط، وودع "البريمير ليغ" مبكرا منذ عدة جولات.